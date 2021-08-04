YKS tercihleri ne zaman bitiyor? Üniversite tercih tarihleri uzatıldı mı? 2021 YKS tercih süresi için son dakika karar geldi!
YKS tercihleri ne zaman bitiyor sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. YKS tercih tarihleri son dakika açıklama ile değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle YKS 2021 tercih süresinin uzatıldığını bildirdi. Milyonlarca adayın üniversiteye giriş kapsamında gerçekleştireceği YKS tercih süresi daha önce 5-13 Ağustos 2021 olarak açıklanmıştı. Ön lisans ve lisans adayları YKS tercih kılavuzu bilgileri ile açıklanan yeni tarihlerde tercihlerini gerçekleştirecekler. Peki, üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, 2021 YKS tercih tarihleri ile ilgili yapılan açıklamanın detayları.
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YKS 2021 tercih tarihleri son dakika açıklama ile uzatıldı. Türkiye'nin bir çok bölgesinde meydana gelen yangınlar nedeniyle YKS tercihleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duyuru yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 üniversite tercihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi. YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihlerinde saat 23:59’a kadar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden gerçekleşecek.
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS tercihleri ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.
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Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.
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KILAVUZ YAYIMLANMIŞTI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini belirlenen tarihlerde yapacaklar. Üniversite adayları 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.
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Adaylar, ÖSYM'nin internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak.
Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak, sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.
Adayların, kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. Bunların başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.