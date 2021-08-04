YKS tercihleri ne zaman bitiyor? Üniversite tercih tarihleri uzatıldı mı? 2021 YKS tercih süresi için son dakika karar geldi!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS tercihleri ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;



Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.