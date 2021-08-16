YKS tercihleri ne zaman bitiyor, ek tercihler ne zaman yapılacak? İşte 2021 YKS tercih takvimi!

YKS tercihleri ne zaman bitiyor sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. ÖSYM tarafından yayınlanan 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na göre adaylara 24 tercih hakkı tanındı. Sınav takvimine göre YKS tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek. Ek tercihlerin ne zaman başlayacağı ise henüz belli olmadı.