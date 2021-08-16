YKS tercihleri ne zaman bitiyor, ek tercihler ne zaman yapılacak? İşte 2021 YKS tercih takvimi!
YKS tercihlerinin sona ereceği tarih, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 5 Ağustos tarihinde başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri için artık son günlere girildi. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak olan tercihlerin ardından ise açıkta kalan adaylar için 2. ek tercih dönemi başlayacak. Üniversite boş kontenjanlarına göre alınacak YKS ek tercihleri son süreçte tamamlanacak. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler için işlemlerinin tamamlayanların gözü şimdi son tercih tarihinde. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte, 2021 YKS tercih tarihleri hakkında detaylar.
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YKS tercihleri ne zaman bitiyor sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. ÖSYM tarafından yayınlanan 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na göre adaylara 24 tercih hakkı tanındı. Sınav takvimine göre YKS tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek. Ek tercihlerin ne zaman başlayacağı ise henüz belli olmadı.
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
2021-YKS'nin 20 Ağustos'ta bitecek merkezi yerleştirme tercih işlemlerine ,TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek.
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YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS İkinci tercihler ise tercih sonuçlarının açıklanması ve boş kontenjanların belirlenmesinin ardından başlayacak. Ek yerleştirme olarak da bilinen YKS 2. yerleştirme için henüz tarih verilmedi. Ancak 2. ek yerleştirme sürecinin üniversitelerin açılacağı Eylül ayının sonuna denk gelebileceği düşünülüyor.
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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
Ancak üniversite kayıtlarının 6 Eylül'de başlayacağı düşünülürse, sonuçların en geç 27 Ağustos tarihinde açıklanmasının beklendiği söylenebilir.