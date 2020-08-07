YKS tercihleri ne zaman bitecek? İşte ÖSYM'nin açıkladığı tarih!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercih işlemlerinin başladığını açıkladı. 'https://ais.osym.gov.tr' sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılacak tercihler için araştırmalar sürüyor. Henüz tercih işlemini yapmayan adaylar, son günün ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
2020-2021 eğitim döneminde lisans ya da önlisans programlarına yerleşerek eğitim alma hayali kuran gençler, tercih işlemlerine odaklandı. Şimdi gözler tercihler için belirlenen son tarihlerde. İşte, konuya dair merak edilenler...
2
Abone Ol
Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklar. Tercih işleminin, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor.
3
Abone Ol
Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.
4
Abone Ol
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.