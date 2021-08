‘ADAYLARIN ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İNCELEMELERİ YARARLI OLACAK’ ODTÜ URAP Koordinatörü Prof. Dr. Ural Akbulut, adayların üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarını incelemelerinin çok yararlı olduğunu belirtti. Dünyanın ilk ülke içi üniversite sıralamasının 1983'te ABD'de "US News and World Report" isimli kurum tarafından yapıldığını hatırlatan Akbulut, ABD'de üniversite adaylarının ve ailelerinin ülke içi sıralamaya göre tercih yapmaya özen gösterdiğini kaydetti. Her yıl milyonlarca adayın, üniversitelerin sıralamalardaki son durumunu görerek tercihine karar verdiğini belirten Akbulut, yapılan incelemelerin ABD'de bir önceki yıla göre sadece birkaç sıra yükselen üniversiteleri tercih edenlerin sayısında önemli artış olduğunu gösterdiğini aktardı.