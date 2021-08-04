1. TÃ¼m Devlet yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ± ile isteyen VakÄ±f yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±, dileyen Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in e-devlet

kapÄ±sÄ±ndan kayÄ±t olma imkÃ¢nÄ± sunacaklardÄ±r. Elektronik kayÄ±t ilk yerleÅŸtirme iÃ§in yapÄ±lacaktÄ±r. Ek yerleÅŸtirmede de

elektronik kayÄ±t yapÄ±labilecektir.



2. Elektronik kayÄ±t Ã¶ÄŸrenci iÃ§in zorunlu olmayÄ±p isteÄŸe baÄŸlÄ±dÄ±r. Elektronik kaydÄ± tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle

elektronik kaydÄ± yapÄ±lamayan Ã¶ÄŸrenciler yerleÅŸtiÄŸi yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumuna baÅŸvuracaktÄ±r.



3. Elektronik kayÄ±t iÅŸlemi 2021-2022 Ã¶ÄŸretim dÃ¶nemi iÃ§in Ã–SYMâ€™den temin edilecek yerleÅŸen verisi iÃ§erisindeki

Ã¶ÄŸrencileri kapsayacaktÄ±r. Ã–SYM yerleÅŸen verisine YÃ–KSÄ°S Ã¼zerinden eriÅŸilebilecektir.



4. Elektronik kayÄ±t 31 AÄŸustos-5 EylÃ¼l 2021 tarihleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecektir.



5. Elektronik kayda, Ã¶zel yetenek programlarÄ± ile yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nca elektronik kaydÄ± uygun gÃ¶rÃ¼lmeyen

programlar (saÄŸlÄ±k raporu isteyen programlar gibi) dÃ¢hil edilmeyecektir. SaÄŸlÄ±k raporu vb. istenen programlara

yerleÅŸen Ã¶ÄŸrencilerin 1-7 EylÃ¼l 2021 tarihleri arasÄ±nda istenen belgeler ile birlikte ilgili yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na

baÅŸvurmalarÄ± gerekmektedir.



6. YerleÅŸen adaylar e-devlet ÅŸifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriÅŸ yaparak YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu

BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden kayÄ±t iÅŸlemleri yapabileceklerdir.



7. Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan lise mezunu olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair bilgi

ekran kaydÄ±nda yer alacaktÄ±r. Askerlik durumu kayÄ±t olmalarÄ±na engel olmayacaktÄ±r. Ancak; Milli EÄŸitim

BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan lise mezuniyet bilgisi alÄ±namayan Ã¶ÄŸrenciler elektronik kayÄ±t yapamayacak ve yerleÅŸtiÄŸi

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurumuna yÃ¶nlendirileceklerdir. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan mezuniyet bilgisi alÄ±nan Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in

elektronik kayÄ±tta Ã¶ÄŸrencinin yerleÅŸme bilgileri, Ã–SYM verisinden otomatik olarak gelecektir.



8. AynÄ± anda Ã¶rgÃ¼n iki Ã¶n lisans veya iki lisans programÄ±na kayÄ±tlÄ± Ã¶ÄŸrenciler, elektronik kayÄ±t ekranÄ±nda kaydÄ±

yapÄ±lmayarak yerleÅŸmiÅŸ olduÄŸu YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurumuna yÃ¶nlendirileceklerdir.



9. KaydÄ±nÄ± tamamlayan Ã¶ÄŸrenciler kayÄ±t olduklarÄ±nÄ± gÃ¶sterir barkotlu Ã§Ä±ktÄ± da alabileceklerdir.



10. YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±, elektronik kayÄ±t olanlara ait bilgileri YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Bilgi Sistemi (YÃ–KSÄ°S) Ã¼zerinden

alabileceklerdir.



11. KayÄ±t iÅŸlemini elektronik ortamda yapan Ã¶ÄŸrenciler elektronik kayÄ±t ekranÄ±nda veya Ã¼niversitenin web sitesinde

duyurduÄŸu tarihlerde ders kaydÄ±na gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmalarÄ± ve diÄŸer ÅŸartlarÄ± saÄŸlamalarÄ±

durumunda ders kaydÄ± yapabileceklerdir.