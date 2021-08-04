YKS tercihleri ne zaman baÅŸlÄ±yor? Üniversite tercihleri için önemli detaylar
YKS tercihleri 5 AÄŸustos'ta baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan pek Ã§ok Ã¼niversite adayÄ±nÄ±n gÃ¼ndemini oluÅŸturacak. 1 milyondan fazla Ã¶ÄŸrencinin tercih sÃ¼recine dahil olacaÄŸÄ± YKS yerleÅŸtirme aÅŸamasÄ±, Ã–SYM'nin yapacaÄŸÄ± deÄŸerlendirmenin ardÄ±ndan netlik kazanacak. Peki, YKS tercihleri sonrasÄ±nda yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda merakla beklenen bazÄ± bilgiler
YKS tercihleri iÃ§in Ã¶nemli geliÅŸmeler yaÅŸandÄ±. 5 AÄŸustos'ta baÅŸlayacak olan YKS tercihleri iÃ§in son tarih, pek Ã§ok ilde gerÃ§ekleÅŸen yangÄ±n nedeniyle 20 AÄŸustos tarihine kadar uzatÄ±ldÄ±. Ãœniversitelere girmek isteyen adaylarÄ±n katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±ÄŸÄ± YKS sÄ±nav sonuÃ§ puanÄ±na gÃ¶re adaylar tercih iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtirecekler. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde sÄ±nav sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Ã–SYM, bu kez tercih bildirimini gerÃ§ekleÅŸtiren Ã¶ÄŸrencilerin deÄŸerlendirmelerini tamamlayacak. Peki, YKS yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
YKS yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ±, 20 AÄŸustos'ta sona erecek olan tercih sÃ¼recinin akabinde eriÅŸime aÃ§Ä±lacak. KÄ±lavuzda yer alan 'Elektronik kayÄ±t 31 AÄŸustos-5 EylÃ¼l 2021 tarihleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecektir.' ibaresi dolayÄ±sÄ±yla sonuÃ§larÄ±n, 23 AÄŸustos tarihinde aÃ§Ä±klanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n elektronik kayÄ±t iÅŸlemleri ile ilgili aÃ§Ä±klamasÄ± aÅŸaÄŸÄ±dadÄ±r:
1. TÃ¼m Devlet yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ± ile isteyen VakÄ±f yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±, dileyen Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in e-devlet
kapÄ±sÄ±ndan kayÄ±t olma imkÃ¢nÄ± sunacaklardÄ±r. Elektronik kayÄ±t ilk yerleÅŸtirme iÃ§in yapÄ±lacaktÄ±r. Ek yerleÅŸtirmede de
elektronik kayÄ±t yapÄ±labilecektir.
2. Elektronik kayÄ±t Ã¶ÄŸrenci iÃ§in zorunlu olmayÄ±p isteÄŸe baÄŸlÄ±dÄ±r. Elektronik kaydÄ± tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle
elektronik kaydÄ± yapÄ±lamayan Ã¶ÄŸrenciler yerleÅŸtiÄŸi yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumuna baÅŸvuracaktÄ±r.
3. Elektronik kayÄ±t iÅŸlemi 2021-2022 Ã¶ÄŸretim dÃ¶nemi iÃ§in Ã–SYMâ€™den temin edilecek yerleÅŸen verisi iÃ§erisindeki
Ã¶ÄŸrencileri kapsayacaktÄ±r. Ã–SYM yerleÅŸen verisine YÃ–KSÄ°S Ã¼zerinden eriÅŸilebilecektir.
4. Elektronik kayÄ±t 31 AÄŸustos-5 EylÃ¼l 2021 tarihleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecektir.
5. Elektronik kayda, Ã¶zel yetenek programlarÄ± ile yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nca elektronik kaydÄ± uygun gÃ¶rÃ¼lmeyen
programlar (saÄŸlÄ±k raporu isteyen programlar gibi) dÃ¢hil edilmeyecektir. SaÄŸlÄ±k raporu vb. istenen programlara
yerleÅŸen Ã¶ÄŸrencilerin 1-7 EylÃ¼l 2021 tarihleri arasÄ±nda istenen belgeler ile birlikte ilgili yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na
baÅŸvurmalarÄ± gerekmektedir.
6. YerleÅŸen adaylar e-devlet ÅŸifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriÅŸ yaparak YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu
BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden kayÄ±t iÅŸlemleri yapabileceklerdir.
7. Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan lise mezunu olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair bilgi
ekran kaydÄ±nda yer alacaktÄ±r. Askerlik durumu kayÄ±t olmalarÄ±na engel olmayacaktÄ±r. Ancak; Milli EÄŸitim
BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan lise mezuniyet bilgisi alÄ±namayan Ã¶ÄŸrenciler elektronik kayÄ±t yapamayacak ve yerleÅŸtiÄŸi
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurumuna yÃ¶nlendirileceklerdir. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan mezuniyet bilgisi alÄ±nan Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in
elektronik kayÄ±tta Ã¶ÄŸrencinin yerleÅŸme bilgileri, Ã–SYM verisinden otomatik olarak gelecektir.
8. AynÄ± anda Ã¶rgÃ¼n iki Ã¶n lisans veya iki lisans programÄ±na kayÄ±tlÄ± Ã¶ÄŸrenciler, elektronik kayÄ±t ekranÄ±nda kaydÄ±
yapÄ±lmayarak yerleÅŸmiÅŸ olduÄŸu YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurumuna yÃ¶nlendirileceklerdir.
9. KaydÄ±nÄ± tamamlayan Ã¶ÄŸrenciler kayÄ±t olduklarÄ±nÄ± gÃ¶sterir barkotlu Ã§Ä±ktÄ± da alabileceklerdir.
10. YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±, elektronik kayÄ±t olanlara ait bilgileri YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Bilgi Sistemi (YÃ–KSÄ°S) Ã¼zerinden
alabileceklerdir.
11. KayÄ±t iÅŸlemini elektronik ortamda yapan Ã¶ÄŸrenciler elektronik kayÄ±t ekranÄ±nda veya Ã¼niversitenin web sitesinde
duyurduÄŸu tarihlerde ders kaydÄ±na gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmalarÄ± ve diÄŸer ÅŸartlarÄ± saÄŸlamalarÄ±
durumunda ders kaydÄ± yapabileceklerdir.