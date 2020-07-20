YKS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM'den açıklama bekleniyor!

TERCİHLER NE ZAMAN? TYT, AYT ve YDT ile lisans ve ön lisans programına yerleşecek olan üniversite adayları tercih sürecinin ne zaman başlayacağını sorguluyor. Bu hususta bilgi verecek kurum ÖSYM. Ancak ÖSYM'den henüz tercih sürecine ilişkin açıklama yapılmadı.



Tercih işlemlerinin 28 Temmuz'da sonuçlar açıklandıktan birkaç gün sonra başlayacağı başlayacağı tahmin ediliyor.



YKS sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından, 2020 YKS tercih kılavuzu yayımlanacak ve tercih sürecine ilişkin ayrıntılar da netleşecek.



