YKS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM'den açıklama bekleniyor!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2020-YKS) sonuçları henüz açıklanmamışken, tercih takvimi araştırma konusu oldu. Sonuçların ardından tercih sürecinin ne zaman başlayacağını merak eden adaylar açıklamalara odaklandı. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
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Üç oturumdan oluşan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sınava giren adaylar tercihlerini yapmak için gün sayıyor. Gözler şimdi AİS sistemi üzerinden başlayacak tercih sürecinde. İşte, YKS sonuç ve tercih süreci hakkında gelişmeler...
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre, YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar YKS sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayacaklar.
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TERCİHLER NE ZAMAN?
TYT, AYT ve YDT ile lisans ve ön lisans programına yerleşecek olan üniversite adayları tercih sürecinin ne zaman başlayacağını sorguluyor. Bu hususta bilgi verecek kurum ÖSYM. Ancak ÖSYM'den henüz tercih sürecine ilişkin açıklama yapılmadı.
Tercih işlemlerinin 28 Temmuz'da sonuçlar açıklandıktan birkaç gün sonra başlayacağı başlayacağı tahmin ediliyor.
YKS sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından, 2020 YKS tercih kılavuzu yayımlanacak ve tercih sürecine ilişkin ayrıntılar da netleşecek.