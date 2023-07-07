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YKS tercihleri ne zaman başlayacak 2023? Üniversite sınavı (YKS) tercih kılavuzu ve kontenjanları yayımlandı mı? ÖSYM YKS tercih tarihi bilgisi!

Güncelleme Tarihi:

#Yks Tercihleri Ne Zaman#Ösym#Yks Tercih Tarihleri 2023
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 01:09

YKS tercih tarihleri 2023 için adayların gözü kulağı ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. 2023 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayımlanması ile başlayacak olan üniversite tercihlerinde adaylar 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanlarını dikkate alacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşan YKS sınav sonuçlarına göre üniversite sınavı tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranından gerçekleşecek. Bu seneki takvime göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite sınavı (YKS) tercih kılavuzu ve kontenjanları yayımlandı mı? İşte, YKS tercih tarihleri hakkında ayrıntılar.

1/5YKS tercihleri ne zaman başlayacak 2023 Üniversite sınavı (YKS) tercih kılavuzu ve kontenjanları yayımlandı mı ÖSYM YKS tercih tarihi bilgisi

2023 YKS tercihleri ne zaman? sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. ÖSYM tarafından 2023 YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Sınav sonrası puanlarını hesaplamaya başlayan adaylar YKS sınav sonuçları ve tercih tarihleri takvimine kilitlendi. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra, YKS tercih ve kontenjanları kılavuzu üzerinden adaylar üniversite tercihlerini gerçekleştirecekler. Üniversite adaylarının heyecanla beklediği 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Peki, üniversite tercih tarihleri belli oldu mu? İşte, ayrıntılar.

2/5YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak.

"sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası adayların tercih maratonu başlayacak.

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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3/5YKSDE 2023’DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR

YKS'DE 2023’DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

4/5ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 BELLİ OLDU

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 BELLİ OLDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bu yılki kontenjanlarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Kontenjan planlarımızda hem çağın gerekliliklerini hem de toplumsal ihtiyaçları bilhassa gözetiyoruz. Bu sene örgün öğretimde önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur.

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5/5YKS tercihleri ne zaman başlayacak 2023 Üniversite sınavı (YKS) tercih kılavuzu ve kontenjanları yayımlandı mı ÖSYM YKS tercih tarihi bilgisi

34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaşmıştır. Bu kontenjanlara ilaveten 15 bin civarında KKTC üniversiteleri ve yurt dışındaki üniversitelere kontenjanlar ayrılmıştır. Yükseköğretim sistemimiz içinde halihazırda 746 bini vakıf yükseköğretim kurumlarında, 3 milyon 368 bini örgün eğitim içerisinde ve devlet yükseköğretim kurumlarında, 2 milyon 836 bini ise açıköğretimde olmak üzere toplamda 6 milyon 950 bin öğrencimiz bulunmaktadır. Kadın ve erkek öğrencilerimiz açısından baktığımızda geçen yıla kadar yükseköğretimdeki toplam erkek öğrenci sayısı kadınlardan fazla iken bu yıl ilk defa kadınların sayısı erkekleri geçmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla şu anda kadınların erkeklerden daha fazla oranda yükseköğretimden faydalandığını görmek sevindiricidir."

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