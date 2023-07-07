YKS tercihleri ne zaman başlayacak 2023? Üniversite sınavı (YKS) tercih kılavuzu ve kontenjanları yayımlandı mı? ÖSYM YKS tercih tarihi bilgisi!

2023 YKS tercihleri ne zaman? sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. ÖSYM tarafından 2023 YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Sınav sonrası puanlarını hesaplamaya başlayan adaylar YKS sınav sonuçları ve tercih tarihleri takvimine kilitlendi. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra, YKS tercih ve kontenjanları kılavuzu üzerinden adaylar üniversite tercihlerini gerçekleştirecekler. Üniversite adaylarının heyecanla beklediği 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Peki, üniversite tercih tarihleri belli oldu mu? İşte, ayrıntılar.