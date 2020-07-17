YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 üniversite tercihleri bekleniyor!
2020 YKS tercihleri için öğrencilerin beklentisi devam ediyor. Hayallerindeki üniversiteyi okuyabilmek için tercihlerini gerçekleştiren binlerce öğrenci, ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya kilitlendi. Yaptıkları tercihlerin ÖSYM tarafından değerlendirilmesini bekleyen birçok aday, YKS tercihleri için belirlenen tarihleri sorguluyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
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YKS tercihlerinin başlayacağı tarih, üniversite adaylarının kilitlendiği nokta oldu. Milyonlarca kişinin, girdiği sınavın ardından merakla beklediği YKS tercihleri, sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başlayacak. İşte, 2020 üniversite tercihleri hakkında son gelişmeler...
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre, YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar YKS sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayacaklar.
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TERCİHLER NE ZAMAN?
TYT, AYT ve YDT ile lisans ve ön lisans programına yerleşecek olan üniversite adayları tercih sürecinin ne zaman başlayacağını sorguluyor. Bu hususta bilgi verecek kurum ÖSYM. Ancak ÖSYM'den henüz tercih sürecine ilişkin açıklama yapılmadı.
Tercih işlemlerinin 28 Temmuz'da sonuçlar açıklandıktan birkaç gün sonra başlayacağı başlayacağı tahmin ediliyor.
YKS sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından, 2020 YKS tercih kılavuzu yayımlanacak ve tercih sürecine ilişkin ayrıntılar da netleşecek.