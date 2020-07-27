ÖSYM 2020 YKS tercih tarihlerini duyurdu - (2020 YKS tercih kılavuzu) YÖK Atlas YKS tercih robotu ekranı
YKS tercih tarihleri için araştırmalar ÖSYM sonuç duyurusuyla birlikte hız kazandı. YÖK Atlas YKS tercih robotu yardımıyla yapılacak olan tercihler, 'http://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Ön bilgi verme amaçlı üniversite sınavı tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar yayımlanan YKS tercih kılavuzuna göre işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, 2020 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih robotu YÖK Atlas nasıl kullanılır?
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Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) puanlarının açıklanmasının ardından tercih süreci için araştırmalar başladı. 2020 YKS tercih kılavuzuyla tarih bilgisinin yanı sıra tercihlerde dikkat edilmesi gereken hususlara değinildi. Öte yandan YKS tercih robotu olan YÖK Atlas ile öğrencilerin tercih işlemleri artık çok daha kolay hale geliyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri için YÖK Atlas ekranı nasıl kullanılır? İşte YKS 2020 tercih kılavuzu ve YÖK atlas robotu hakkında bilgiler…
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sonuçları belirtilen tarihten 1 gün önce erişime açıldı. YKS sonuçları açıklanmadan önce tercih tarihleri için resmi açıklama gelmişti. 2020 YKS tercih tarihlerini ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter adresinden paylaşmıştı. Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi. Adaylar, belirlenen tarih aralıkları içerisinde LGS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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ÖSYM Başkanı Aygün'den 'YKS' açıklaması
Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."
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YKS KONTENJAN KILAVUZU
ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek.
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YÖK ATLAS NEDİR?
YKS'ye hazırlık aşamasından başlayarak, adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini desteklemek amacıyla geliştirilen ve adaylara adeta rehber öğretmenlik yapan sistem YÖK Atlas, yurt içi ve dışındaki lisans ve önlisans programı incelenebiliyor.
YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?
YÖK tarafından yayımlanan Atlas tercih robotu, öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşımı kolaylaştırıyor. Üniversite tercihinde bulunacak adaylar, YÖK Atlas sayfasına girerek karşısına çıkan olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapabilir. YÖK ATLAS'A ERİŞİM İÇİN TIKLAYIN