ÖSYM 2020 YKS tercih tarihlerini duyurdu - (2020 YKS tercih kılavuzu) YÖK Atlas YKS tercih robotu ekranı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) puanlarının açıklanmasının ardından tercih süreci için araştırmalar başladı. 2020 YKS tercih kılavuzuyla tarih bilgisinin yanı sıra tercihlerde dikkat edilmesi gereken hususlara değinildi. Öte yandan YKS tercih robotu olan YÖK Atlas ile öğrencilerin tercih işlemleri artık çok daha kolay hale geliyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri için YÖK Atlas ekranı nasıl kullanılır? İşte YKS 2020 tercih kılavuzu ve YÖK atlas robotu hakkında bilgiler…



Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sonuçları belirtilen tarihten 1 gün önce erişime açıldı. YKS sonuçları açıklanmadan önce tercih tarihleri için resmi açıklama gelmişti. 2020 YKS tercih tarihlerini ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter adresinden paylaşmıştı. Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi. Adaylar, belirlenen tarih aralıkları içerisinde LGS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.