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Hürriyet
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Haber Giriş: 14 Temmuz 2020 - 12:07,

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 ÖSYM tercih takvimi

2020-2021 eğitim yılında üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim almak için gün sayan adaylar, katılım sağladıkları YKS'nin ardından şimdide sonuç açıklanma ve ardından ise tercihlere odaklandı. Üniversiteli adayları, tercih sürecinin ne zaman başlayacağını sorguluyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

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2020 YKS kapsamında AYT-TYT ve YDT oturumlarının ardından sonuçlar beklenirken, şimdi de tercih takvimi araştırılan konulardan biri oldu. ÖSYM'nin duyurusu ve kılavuzu yayımlamasının ardından başlayacak tercihler bu yıl da AİS sistemi üzerinden yapılacak. İşte, 2020 YKS tercih süreci hakkında son gelişmeler...

2SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar YKS sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayacaklar.

3TERCİHLER NE ZAMAN
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TERCİHLER NE ZAMAN?

TYT, AYT ve YDT ile lisans ve ön lisans programına yerleşecek olan üniversite adayları tercih sürecinin ne zaman başlayacağını sorguluyor. Bu hususta bilgi verecek kurum ÖSYM. Ancak ÖSYM'den henüz tercih sürecine ilişkin açıklama yapılmadı.

Tercih işlemlerinin 28 Temmuz'da sonuçlar açıklandıktan birkaç gün sonra başlayacağı başlayacağı tahmin ediliyor.

YKS sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından, 2020 YKS tercih kılavuzu yayımlanacak ve tercih sürecine ilişkin ayrıntılar da netleşecek.

 

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