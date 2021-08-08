YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS tercih sonuçlarında son durum!

YKS tercih tarihleri adaylar tarafından takip ediliyor. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanan YKS sınavında tercih işlemleri için tarihler belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri 5 Ağustos'ta alınmaya başladı. Puanları ölçüsünde tercih yaparak üniversitelere yerleşmek isteyen adaylar, tercih sürecinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İşte, 2021 YKS tercih sonuçlarında son durum...