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Haber Giriş: 08 Ağustos 2021 - 23:04 | 

YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS tercih sonuçlarında son durum!

Üniversite tercih işlemleri, lisans ya da ön lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların araştırdığı konu oldu. 2021-YKS tercih işlemleri başladı. Tercihler, 5-20 Ağustos arasında 'https://ais.osym.gov.tr' sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilir. Şimdi ise tercih sonuçları için tarihler araştırılıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman açıklanacak?

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YKS tercih tarihleri adaylar tarafından takip ediliyor. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanan YKS sınavında tercih işlemleri için tarihler belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri 5 Ağustos'ta alınmaya başladı. Puanları ölçüsünde tercih yaparak üniversitelere yerleşmek isteyen adaylar, tercih sürecinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İşte, 2021 YKS tercih sonuçlarında son durum...

22021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK

2021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek. Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.

3TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

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Öte yandan, kılavuzda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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