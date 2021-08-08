YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS tercih sonuçlarında son durum!
Üniversite tercih işlemleri, lisans ya da ön lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların araştırdığı konu oldu. 2021-YKS tercih işlemleri başladı. Tercihler, 5-20 Ağustos arasında 'https://ais.osym.gov.tr' sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilir. Şimdi ise tercih sonuçları için tarihler araştırılıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman açıklanacak?
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YKS tercih tarihleri adaylar tarafından takip ediliyor. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanan YKS sınavında tercih işlemleri için tarihler belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri 5 Ağustos'ta alınmaya başladı. Puanları ölçüsünde tercih yaparak üniversitelere yerleşmek isteyen adaylar, tercih sürecinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İşte, 2021 YKS tercih sonuçlarında son durum...
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2021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek. Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.
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TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
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Öte yandan, kılavuzda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.