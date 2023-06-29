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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023? Üniversite sınavı (YKS) tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite kontenjanları belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Yks Tercihleri Ne Zaman#Yks Tercih Tarihi 2023#Ösym
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 19:56

YKS tercih tarihi 2023 için geri sayım başladı. Üniversite sınavına katılım sağlayan milyonlarca adayın gözü kulağı YKS tercih ve kontenjanları kılavuzu 2023 için ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. ÖSYM tarafından 2023 YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Bu seneki takvime göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşan YKS’de adaylar kendi yönelmek istedikleri bölüme göre aldıkları puanlar doğrultusunda tercihte bulunacak. Öte yandan üniversitelerin 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans programı kontenjanları için açıklama geldi. Peki, 2023 YKS tercihleri ne zaman? YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023 Üniversite sınavı (YKS) tercih kılavuzu yayımlandı mı 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite kontenjanları belli oldu

YKS tercihleri 2023 ne zaman? sorusunun yanıtı için gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. AYT-TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleşen sınav sonrası ÖSYM adayların sınav puanlarını hesaplayarak takvime göre 20 Temmuz'da YKS sınav sonuçlarını ilan edecek. YKS tercih ve kontenjanları kılavuzu üzerinden adaylar üniversite tercihlerini tamamlayabilecekler. YKS tercihlerinde YÖK tercih robotu, tercih maratonunda adaylar için önem arz edecek. Üniversite adaylarının heyecanla beklediği 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Ancak tercih tarihi henüz netleşmedi. Peki, YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

2/5YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak.

"sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası adayların tercih maratonu başlayacak.

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

3/5YKSDE 2023’DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR

YKS'DE 2023’DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

4/5ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 BELLİ OLDU

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 BELLİ OLDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bu yılki kontenjanlarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Kontenjan planlarımızda hem çağın gerekliliklerini hem de toplumsal ihtiyaçları bilhassa gözetiyoruz. Bu sene örgün öğretimde önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur.

5/5YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023 Üniversite sınavı (YKS) tercih kılavuzu yayımlandı mı 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite kontenjanları belli oldu

34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaşmıştır. Bu kontenjanlara ilaveten 15 bin civarında KKTC üniversiteleri ve yurt dışındaki üniversitelere kontenjanlar ayrılmıştır. Yükseköğretim sistemimiz içinde halihazırda 746 bini vakıf yükseköğretim kurumlarında, 3 milyon 368 bini örgün eğitim içerisinde ve devlet yükseköğretim kurumlarında, 2 milyon 836 bini ise açıköğretimde olmak üzere toplamda 6 milyon 950 bin öğrencimiz bulunmaktadır. Kadın ve erkek öğrencilerimiz açısından baktığımızda geçen yıla kadar yükseköğretimdeki toplam erkek öğrenci sayısı kadınlardan fazla iken bu yıl ilk defa kadınların sayısı erkekleri geçmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla şu anda kadınların erkeklerden daha fazla oranda yükseköğretimden faydalandığını görmek sevindiricidir."

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