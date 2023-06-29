YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023? Üniversite sınavı (YKS) tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite kontenjanları belli oldu!

YKS tercihleri 2023 ne zaman? sorusunun yanıtı için gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. AYT-TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleşen sınav sonrası ÖSYM adayların sınav puanlarını hesaplayarak takvime göre 20 Temmuz'da YKS sınav sonuçlarını ilan edecek. YKS tercih ve kontenjanları kılavuzu üzerinden adaylar üniversite tercihlerini tamamlayabilecekler. YKS tercihlerinde YÖK tercih robotu, tercih maratonunda adaylar için önem arz edecek. Üniversite adaylarının heyecanla beklediği 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Ancak tercih tarihi henüz netleşmedi. Peki, YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.