YKS tercihleri ne zaman 2023? ÖSYM üniversite tercih kılavuzu ve kontenjanları belli oldu mu? İşte YKS tercih tarihi bilgisi!

YKS tercihleri ne zaman? sorusu milyonlarca üniversite adayı tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Söz konusu sınavın ardından YKS sonuçlarını beklemeye başlayan milyonlarca aday, bir yandan da üniversite tercih tarihlerine yoğunlaştı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşan YKS’de adaylar kendi yönelmek istedikleri bölüme göre aldıkları puanlar doğrultusunda tercihte bulunacak. 2023 YKS’de kaç tercih hakkı var? sorusu da tercih yapacak adaylar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl üniversite tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı. Peki, 2023 YKS tercihleri ne zaman? İşte, detaylar.