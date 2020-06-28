YKS tercihleri ne zaman 2020? YKS tercih tarihi

YKS tercihleri ne zaman yapılacak sorusu, sınavdan çıkan yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM'nin açıklayacağı puanlar ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler, bir üniversiteye yerleşebilmek için en doğru tercihi yapmaya gayret gösterecek. Peki, YKS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler



YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Bu sonuçların ardından tercih kılavuzu yayımlanacak. Tercihlerin, 29 Temmuz itibariyle başlaması bekleniyor.