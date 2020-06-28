YKS tercihleri ne zaman 2020? YKS tercih tarihi

YKS tercihleri, TYT ve AYT oturumlarının tamamlanması ile birlikte pek çok öğrencinin merakla araştırdığı konu olmaya başladı. ÖSYM'nin değerlendirmesini tamamlamasının ardından ilan edilen puanları ile YKS tercihleri gerçekleştirecek olan üniversite adayları, sürecin ne zaman başlayacağı ve ne zamana kadar süreceği konusunda detayları sorgulamaya başladı. Peki, 2020 YKS tercihleri ne zaman gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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1
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YKS tercihleri ne zaman yapılacak sorusu, sınavdan çıkan yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM'nin açıklayacağı puanlar ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler, bir üniversiteye yerleşebilmek için en doğru tercihi yapmaya gayret gösterecek. Peki, YKS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Bu sonuçların ardından tercih kılavuzu yayımlanacak. Tercihlerin, 29 Temmuz itibariyle başlaması bekleniyor.
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OKUL BİRİNCİLERİ TERCİH SÜRECİNDE NASIL DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR?
Ortaöğretim okullarını birincilikle bitiren adaylar için yükseköğretim programlarında okul birincisi kontenjanıbulunmaktadır. Okul birincileri, genel kontenjan (öncelikle) ve okul birincisi kontenjanı göz önünde tutularak merkezîyerleştirme ile yerleştirme puanlarının yeterli olduğu en üst tercihlerine yerleştirilmektedir.
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Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ileilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir.2020 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2020 yılı yerleştirme puanları ile 2020 yılı içinhesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.