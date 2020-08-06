YKS tercihleri başladı mı? 2020 YKS (üniversite) tercih tarihleri ve kılavuz detayı!

YKS tercih tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Üniversite tercihlerini yapacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza yoğun ilgi gösteriyorlar. YKS'de sonuçların açıklanmasının ardından tercih heyecanı başladı. Adaylar işlemlerini 6 Ağustos tarihinden itibaren yapabilecekler. İşlemler, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. İşte YKS tercih tarihleri ve kılavuzu ile ilgili bilgiler...



YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.