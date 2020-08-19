YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2020 tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de
YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. YKS tercihleri 2020 yılında ağustos ayında alındı. Sonuçlarını öğrenen adaylar, YKS tercih kılavuzuna göre işlemlerini tamamladılar. Şimdi gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri gerçekleştirilecek. ÖSYM üniversite elektronik kayıtlarının 29 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu. Peki, YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?
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YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. Haziran ayında TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturum şeklinde düzenlenen sınavda tercih süreci devam ediyor. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yaptılar. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıtlar yapılacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.
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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih belirtilmedi. Ancak üniversite kayıt tarihlerine bakarak sonuçların ağustos ayının sonuna kadar açıklanabileceği öngörülüyor. Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.
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YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? YKS 2020 ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklanma bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos’ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu.
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Adaylar ek yerleştirme ücretin, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59’a kadar yatırabildiler. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayıldı.