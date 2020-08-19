YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2020 tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. Haziran ayında TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturum şeklinde düzenlenen sınavda tercih süreci devam ediyor. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yaptılar. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıtlar yapılacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.