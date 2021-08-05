YKS tercih yapma ekranı ÖSYM.gov.tr: Üniversite tercih ekranı ve kılavuz bilgileri yayınlandı! YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılacak?
ÖSYM YKS tercih yapma ekranı bugün erişime açıldı. 5 Ağustos Perşembe günü ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden üniversite tercihleri için önemli duyuru geldi. 20 Ağustos tarihine uzatılan 2021 YKS tercihi, ÖSYM'nin tanıdığı tercih hakkına göre sıralama ve puan durumunu dikkate alarak yapılacak. Adaylar, bu işlemler için AİS ekranını kullanacak. YKS tercihi için dikkat edilmesi gereken bazı detaylar da yer alacak. Tercih sırasında bölümün özel koşullarına riayet edilerek tercih işleminin gerçekleştirilmesi, üniversite kayıtları esnasında çıkabilecek olası sorunların önüne geçilmesine imkan tanıyacak. Peki, ÖSYM YKS tercih işlemi nasıl yapılır ve uzmanların tercih önerileri neler? Üniversite tercihleri nereden yapılır? İşte, o detaylar
YKS tercih süresi, pek çok noktada meydana gelen yangınlar nedeniyle uzatılarak 20 Ağustos'a kadar uzatıldı. 5 Ağustos tarihinde başlayan üniversite tercihleri, YKS tercih ve kontenjan kılavuzu baz alınarak ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılacak. 1 milyondan fazla adayın tercih sürecine dahil olacağı YKS yerleştirme aşaması, ÖSYM'nin yapacağı değerlendirmenin ardından netlik kazanacak. İşte, YKS tercih süreci hakkında bilinmesi gerekenler ve uzman önerileri
YKS yerleştirme sonuçları, 20 Ağustos'ta sona erecek olan tercih sürecinin akabinde erişime açılacak. Kılavuzda yer alan 'Elektronik kayıt 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.' ibaresi dolayısıyla sonuçların, 23 Ağustos tarihinde açıklanması öngörülüyor.
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması aşağıdadır:
1. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet
kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmede de
elektronik kayıt yapılabilecektir.
2. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle
elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.
3. Elektronik kayıt işlemi 2021-2022 öğretim dönemi için ÖSYM’den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki
öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.
4. Elektronik kayıt 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
5. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen
programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara
yerleşen öğrencilerin 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına
başvurmaları gerekmektedir.
6. Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.
7. Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi
ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim
Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği
Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığından mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için
elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.
8. Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı
yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.
9. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabileceklerdir.
10. Yükseköğretim kurumları, elektronik kayıt olanlara ait bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden
alabileceklerdir.
11. Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde
duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları
durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.
UZMANLARDAN 20 KRİTİK TERCİH UYARISI
1. ÖZEL KOŞULLARI OKUYUN: Adaylar bu süreçte birbirlerine öğretiyor ve birbirlerinden öğreniyor. Ancak en çok atladıkları nokta programa ait özel koşullar. Kılavuzda yazan programa ait özel koşulları okumak ve bu özelliklere sahip olup olmadıklarını bilmeleri tercih yaparken çok önemli.
2. OKUL BİRİNCİLİĞİ: Tercih kılavuzunda okul birinciliği kontenjanı bulunuyor. Aday, okul birincisi olması durumunda ek puan alabiliyor. Ancak 2 kontenjanı olan bir programa 3 okul birincisi başvurduğunda sıralamada en altta kalan aday yerleşemiyor. Tercihini buna göre yapan okul birincisi aday açıkta kalabiliyor. Açıkta kalmamak için bu duruma dikkat edilmeli.
3. TRENDLERİ ANALİZ EDİN: Tercih kılavuzunda bir önceki yıla ait yayınlanan puanlar ve sıralamaların dışında, bölümün genel durumunu görmek için önceki birkaç yılın puan ve sıralamalarına bakılmalı. Genel olarak bölümün artış veya düşüş trendinde olduğunu analiz etmek bu yıl için geçerli olacak öngörüler açısından da fikir sağlayacaktır.
4. ÖNEMLİ OLAN NE İSTEDİĞİNİZ: Uzmanlar başarı sırası ve puanın sınava girene kadar önemli olduğunu, sınav bittikten sonra seçilecek meslek ve eğitim alınacak okulun önemli olduğunu söylüyor. Dolayısıyla kişinin kendini en yakın hissettiği mesleğe yönelmesi ve okulunu iyi araştırması çok önemli.
5. İHTİYAÇ FAZLASI PUAN: İstenilen bölümde okumak için ihtiyaç duyulandan daha fazla puan almak ya da daha yukarıda bir sıralamada olmak adayları yanlış tercihe yönlendirebiliyor. İstediği bölümden daha yukarıda sıralaması olan aday, puanı boşa gitmesin diye istemediği bir programı tercih edebiliyor. Aday puanı yüksek olsa da tercihini istediği bölüme yapmalı.
6. AKADEMİK KADRO: Tercih kılavuzunda öğretim elemanı sayısı yer alıyor. Bir üniversitenin eğitim kalitesi açısından akademik kadro önemli bir kriter.
7. İSTİHDAM VERİLERİ: Cumhurbaşkanlığı’nın Univer sisteminde, mezunların insan kaynakları açısından meslekler bazında istatistikleri bulunuyor. Üniversiteliler nerede istihdam oluyor, işsiz oranı kaç, özel ve devlette iş bulma imkânları neler iyice araştırılmalı. Örneğin eğitim fakültelerinden mezun olunca MEB’in herkesi istihdam etmesi beklenir. Ancak gerçek dünyanın imkânları böyle olmuyor. Üniversite tercihinin meslek sahibi olmak için yapıldığı unutulmamalı.
8. KPSS BAŞARISI: Kılavuzda yer alan üniversitelere ait KPSS başarıları dikkate alınmamalı. Çünkü bunlar üniversitenin, öğrencilerin ya da bölümlerin başarısını değil, öğrencilerin son yıl gittiği KPSS hazırlık kurslarının başarısını temsil ediyor.
9. ÜNİVERSİTE KÜLTÜRLERİ: Türkiye’de üniversitelerin belirli kültürleri vardır. Örneğin ‘Cerrahpaşa’ deyince akla tıp fakültesi gelir. Bu kültür tercih yaparken göz önünde bulundurulmalı.
10. YABANCI DİL: Türkiye 40 yıldır ekonomik büyümesini özel şirketler kanalıyla yapıyor. Öğrenciler özel sektörde çalışma imkânlarını da düşünerek tercih yapmalı. Yabancı dille eğitim veren kurumlar hem bu alanda hem de globalleşen dünyada fayda sağlıyor.