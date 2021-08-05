YKS tercih yapma ekranı ÖSYM.gov.tr: Üniversite tercih ekranı ve kılavuz bilgileri yayınlandı! YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılacak?

UZMANLARDAN 20 KRİTİK TERCİH UYARISI

1. ÖZEL KOŞULLARI OKUYUN: Adaylar bu süreçte birbirlerine öğretiyor ve birbirlerinden öğreniyor. Ancak en çok atladıkları nokta programa ait özel koşullar. Kılavuzda yazan programa ait özel koşulları okumak ve bu özelliklere sahip olup olmadıklarını bilmeleri tercih yaparken çok önemli.

2. OKUL BİRİNCİLİĞİ: Tercih kılavuzunda okul birinciliği kontenjanı bulunuyor. Aday, okul birincisi olması durumunda ek puan alabiliyor. Ancak 2 kontenjanı olan bir programa 3 okul birincisi başvurduğunda sıralamada en altta kalan aday yerleşemiyor. Tercihini buna göre yapan okul birincisi aday açıkta kalabiliyor. Açıkta kalmamak için bu duruma dikkat edilmeli.

3. TRENDLERİ ANALİZ EDİN: Tercih kılavuzunda bir önceki yıla ait yayınlanan puanlar ve sıralamaların dışında, bölümün genel durumunu görmek için önceki birkaç yılın puan ve sıralamalarına bakılmalı. Genel olarak bölümün artış veya düşüş trendinde olduğunu analiz etmek bu yıl için geçerli olacak öngörüler açısından da fikir sağlayacaktır.

4. ÖNEMLİ OLAN NE İSTEDİĞİNİZ: Uzmanlar başarı sırası ve puanın sınava girene kadar önemli olduğunu, sınav bittikten sonra seçilecek meslek ve eğitim alınacak okulun önemli olduğunu söylüyor. Dolayısıyla kişinin kendini en yakın hissettiği mesleğe yönelmesi ve okulunu iyi araştırması çok önemli.

5. İHTİYAÇ FAZLASI PUAN: İstenilen bölümde okumak için ihtiyaç duyulandan daha fazla puan almak ya da daha yukarıda bir sıralamada olmak adayları yanlış tercihe yönlendirebiliyor. İstediği bölümden daha yukarıda sıralaması olan aday, puanı boşa gitmesin diye istemediği bir programı tercih edebiliyor. Aday puanı yüksek olsa da tercihini istediği bölüme yapmalı.

6. AKADEMİK KADRO: Tercih kılavuzunda öğretim elemanı sayısı yer alıyor. Bir üniversitenin eğitim kalitesi açısından akademik kadro önemli bir kriter.

7. İSTİHDAM VERİLERİ: Cumhurbaşkanlığı’nın Univer sisteminde, mezunların insan kaynakları açısından meslekler bazında istatistikleri bulunuyor. Üniversiteliler nerede istihdam oluyor, işsiz oranı kaç, özel ve devlette iş bulma imkânları neler iyice araştırılmalı. Örneğin eğitim fakültelerinden mezun olunca MEB’in herkesi istihdam etmesi beklenir. Ancak gerçek dünyanın imkânları böyle olmuyor. Üniversite tercihinin meslek sahibi olmak için yapıldığı unutulmamalı.

8. KPSS BAŞARISI: Kılavuzda yer alan üniversitelere ait KPSS başarıları dikkate alınmamalı. Çünkü bunlar üniversitenin, öğrencilerin ya da bölümlerin başarısını değil, öğrencilerin son yıl gittiği KPSS hazırlık kurslarının başarısını temsil ediyor.

9. ÜNİVERSİTE KÜLTÜRLERİ: Türkiye’de üniversitelerin belirli kültürleri vardır. Örneğin ‘Cerrahpaşa’ deyince akla tıp fakültesi gelir. Bu kültür tercih yaparken göz önünde bulundurulmalı.

10. YABANCI DİL: Türkiye 40 yıldır ekonomik büyümesini özel şirketler kanalıyla yapıyor. Öğrenciler özel sektörde çalışma imkânlarını da düşünerek tercih yapmalı. Yabancı dille eğitim veren kurumlar hem bu alanda hem de globalleşen dünyada fayda sağlıyor.