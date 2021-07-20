YKS tercih ve kontenjan kılavuzu: Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tarih verdi!
YKS tercih tarihleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 26-27 Haziran'da üç oturum halinde düzenlenen binlerce adayın katılım sağladığı YKS sonuçlarının ardından tercih maratonu başlayacak. "2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nu erişime açan ÖSYM üniversite tercih tarihlerini duyurdu. Üniversite adayları YKS tercihlerini http://ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirecekler. 24 tercih hakkı tanınan adaylar tercih süresi bitene kadar listelerde değişiklik yapabilecekler. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, YKS tercih- kontenjan kılavuzu ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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YKS tercih kılavuzu ile beraber tercih tarihleri netlik kazandı. 2021-2022 eğitim yılında üniversite eğitimi almak isteyen kişilerin katılım sağladığı YKS'nin tercih kılavuzu 16 Temmuz tarihinde erişime açıldı. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu incelemesi önem arz edecek. ÖSYM takvimine göre, üniversite tercihleri 5-13 Ağustos arasında gerçekleşecek.
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. Aygün’ün paylaşımı şöyle:
“2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık. Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapacaklardır.
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.
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Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2021-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
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Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.
Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir.
2021-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.