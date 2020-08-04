YKS tercih tarihleri ne zaman, başladı mı? 2020 YKS (üniversite) tercih kılavuzu
YKS tercih tarihleri için heyecan giderek artıyor. Üniversite tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Haziran ayında üniversite sınavına giren adayların sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. 2020-YKS tercih işlemleri, 6 Ağustos'ta başlayacak. Adaylar tercihlerini, 6-14 Ağustos'ta, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. İşte YKS tercih kılavuzu…
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YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Üniversite tercihlerini yapacak olan adaylar bu kılavuzdan faydalanacaklar. ÖSYM, güncel 2020-YKS kılavuzu içerisinde üniversite programları ile ilgili bilgi verdi. Adaylar gitmek istedikleri okulların taban puanlarına ve kontenjanlarına bakabiliyorlar. Tercih işlemleri 6 Ağustos tarihinde başlayacak. 14 Ağustos saat 23:59’a kadar devam edecek. İşlemler ÖSYM'nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ internet adresinden yapılabilecek.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? 2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
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YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
ÖSYM, güncel 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı. ÖSYM, 21 Temmuz'da 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımlamıştı. Güncel kılavuza ise "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek. br> YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Buna göre, 2020-YKS tercih işlemleri, 6 Ağustos'ta başlayacak. Adaylar tercihlerini, 6-14 Ağustos'ta, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.
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Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C kimlik numarası ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.