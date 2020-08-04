YKS tercih tarihleri ne zaman, başladı mı? 2020 YKS (üniversite) tercih kılavuzu

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Üniversite tercihlerini yapacak olan adaylar bu kılavuzdan faydalanacaklar. ÖSYM, güncel 2020-YKS kılavuzu içerisinde üniversite programları ile ilgili bilgi verdi. Adaylar gitmek istedikleri okulların taban puanlarına ve kontenjanlarına bakabiliyorlar. Tercih işlemleri 6 Ağustos tarihinde başlayacak. 14 Ağustos saat 23:59’a kadar devam edecek. İşlemler ÖSYM'nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ internet adresinden yapılabilecek.



YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.