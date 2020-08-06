YKS tercih tarihleri ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2020 ÖSYM giriş ile YKS (üniversite) tercih yapma ekranı
YKS tercih tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. YKS tercihleri başladı mı sorusu araştırılıyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen sınavda tercih aşamasına gelindi. Sonuçların açıklanmasının ardından puanlarını öğrenen adaylar, başarı sıralamalarına ve puanlarına bakarak işlemlerini gerçekleştirecekler. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre yapacaklar. Peki YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte ÖSYM giriş ile YKS tercih ekranı...
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YKS tercihleri 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. Üniversite tercihlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'ye giren adaylar tercih işlemlerini 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapacaklar. Adaylar işlemlerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri gerçekleştirecekler. Tercih yapacak adaylara tavsiyede bulunan öğretim üyesi Ahmet Alkayış, 2020-YKS tercih sürecine ilişkin, üniversite adaylarının tercih yaparken dikkat etmesi gereken noktaları değerlendirdi. İşte YKS tercih ekranı ve konu ile ilgili detaylar...
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) belirlediği takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih bildirim sürecine girecek öğrenciler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında da tercihlerini yapacak. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir. Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
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Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir.
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ÜNİVERSİTE ADAYLARINA UZMANINDAN DOĞRU TERCİH UYARISI
Tercih yapacak adaylara tavsiyede bulunan Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Alkayış, 2020-YKS tercih sürecine ilişkin AA muhabirine, üniversite adaylarının tercih yaparken dikkat etmesi gereken noktaları değerlendirdi. Ön lisans programları tercihi için birinci oturum (TYT) puanı 150, lisans programları için ikinci oturum (AYT ve YDT) puanı ise 170 ve üzeri olması gerektiğini anımsatan Alkayış, lisansta Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, ön lisansta ise İnsansız Hava Aracı Teknolojileri ve Operatörlüğü ile Engelliler İçin Destek Programı'nın ilk kez öğrenci alacağını belirtti. Tercih yapacak adaylara meslekler konusunda detaylı araştırma yapması gerektiğini vurgulayan Alkayış, şöyle konuştu: "Aksi takdirde kısa bir tercih sürecinde araştırma yapmak yeterli değil. Çünkü her yıl üniversite sınavında çok iyi bir puana ve başarı sırasına sahip olmalarına rağmen yeterli bir araştırma yapamayıp, yanlış tercih listesiyle üniversiteye yerleşemeyen adaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu yıl da öyle bir tablonun olmaması adına şimdiden gerekli araştırmalara mesai harcanmalı." Alkayış, 2020 YKS tercihleri yapılırken başarı sıralarının yeni geldiği bölümlere değinerek, hukuk fakülteleri barajının bu yıl revize edildiğini aktardı.