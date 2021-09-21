YKS tercih takvimiyle ilgili bilgiler: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 140 puanla tercihler ne zaman alınacak?
YKS ek tercihleri için verilen süre 23 Eylül'de sona erecek, tercih işlemlerini tamamlayan adaylar şimdiden sonuç tarihini araştırmaya başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre ise YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 140 puanla tercihler ne zaman alınacak?
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2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 20 Eylül tarihinde başladı. YKS ek tercih sürecinin başlamasının hemen ardından sonuç beklentileri artış gösterdi. Duyuruya göre, 20 Ekim tarihinde saat 10.00'da başlayan tercih işlemleri, 23 Eylül 2021'de saat 23.59'da sona erecek.
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YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM'den tarih açıklaması gelmedi ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında sonuçların ekim ayında duyurulması bekleniyor.
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EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından öğrenilecek. EK tercih değerlendirmeleri T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayınlanacak.
Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sorgulayacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir
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140 PUANLA TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?
Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek