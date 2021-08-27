YKS tercih sonuçlarında son durum: 2021 YKS tercih sonuç açıklaması bekleniyor... Gözler ÖSYM'de
YKS tercih sonuçları, binlerce üniversite adayının ana gündem konusu. Tercih sürenin sonra ermesinden bu yana YKS tercih sonuçları için gözler AİS ekranında. ÖSYM YKS 2021 tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre “Elektronik kayıt” 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt tarihinin yaklaşmasıyla birlikte YKS tercih sonuç beklentileri artış gösterdi. Peki, 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte YKS tercih sonuçlarında son durum...
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YKS TERCİH SONUÇLARI
YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'den gelecek son dakika bilgilendirmesi ile detaylar haberimizde olacak.
YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündemde yer alıyor. Üniversite sınavına giren aldıkları puanlara ve başarı sıralamalarına göre işlemlerini gerçekleştirdiler. Şimdi gözler YKS tercih sonuçlarına çevrildi. Henüz tercih sonuçları açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos’ta erişime açılmıştı. Bu yıl tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak olan üniversite kayıtları 31 Ağustos tarihinde elektronik olarak başlayacak.
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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan kayıtların 1 Eylül’den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos’ta başlayacak.
Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos’ta erişime açılmıştı.
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YKS TERCİHLERİ TT OLDU
YKS tercih sonuçları Twitter'da TT oldu. Bir an önce sonuçları öğrenmek isteyen üniversite adayları, #ykstercih2021 etiketiyle paylaşım yaparak yetkililere ulaşmaya çalışıyor. İşte o paylaşımlardan bazıları:
Bizim tercih işi vardı ne oldu ona#ykstercih2021
Üçtür rüyamda sonuçlar açıklanıyor bu psikoloji beni mahvetti
Açıklansın istiyorum açıklanınca da memnun olmazsam diye korkuyorum
Sayfa yenileyip durmaktan bıktım #ykstercih2021
Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Allah büyük Avuç açma #ösym #ykstercih2021
Ben uyumuyorum siz uyuyun mesaj atarım açıklanırsa#ykstercih2021
Bir iki saate açıklasanız, bizde tamamen kurtulsak ne güzel olur. Ösym:#ykstercih2021 #ösym
Evet arkadaşlar yarın gözünüzü tercih robotu ile açabilirsiniz şimdiden herkese hayırlı olsun
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Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
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ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
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EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
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Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.
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ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.