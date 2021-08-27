YKS tercih sonuçlarında son durum: 2021 YKS tercih sonuç açıklaması bekleniyor... Gözler ÖSYM'de

YKS TERCİHLERİ TT OLDU YKS tercih sonuçları Twitter'da TT oldu. Bir an önce sonuçları öğrenmek isteyen üniversite adayları, #ykstercih2021 etiketiyle paylaşım yaparak yetkililere ulaşmaya çalışıyor. İşte o paylaşımlardan bazıları:



Bizim tercih işi vardı ne oldu ona#ykstercih2021



Üçtür rüyamda sonuçlar açıklanıyor bu psikoloji beni mahvetti



Açıklansın istiyorum açıklanınca da memnun olmazsam diye korkuyorum



Sayfa yenileyip durmaktan bıktım #ykstercih2021



Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Allah büyük Avuç açma #ösym #ykstercih2021



Ben uyumuyorum siz uyuyun mesaj atarım açıklanırsa#ykstercih2021



Bir iki saate açıklasanız, bizde tamamen kurtulsak ne güzel olur. Ösym:#ykstercih2021 #ösym



Evet arkadaşlar yarın gözünüzü tercih robotu ile açabilirsiniz şimdiden herkese hayırlı olsun