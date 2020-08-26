YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı - YKS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? YKS tercih sonuç ekranı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Saraç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarıyla ilgili verilere dayalı analiz ve değerlendirmeler sonucunda bir rapor hazırladıklarını duyurdu. Başkan Saraç, raporda Yeni YÖK olarak ilk kez 2018 yılında uygulamaya başlattıkları YKS’nin kurgusundaki sağlamlık ve rasyonel kontenjan planlamasının bu yılki yerleştirme sonuçlarında olumlu sonuçlar ürettiğini belirtti. YÖK Başkanı, şu ifadeleri paylaştı:“Bu yıl da geçen yıl gibi, Devlet, Vakıf, KKTC üniversitelerimizde, lisans, önlisans, örgün, açıköğretim programlarımızda, bütün başlıklarda ve kategorilerde “doluluk oranları” önemli kabul edilecek bir düzeyde artmıştır. 2020 YKS Yerleştirme sonuçları kamuoyu önünde daha önce beyan ettiğimiz hedeflere tam olarak uygunluk göstermektedir. Bizleri gururlandıran bu başarının arkasında veriye dayalı bilimsel zeminde sürdürülen büyük bir gayret, tecrübe, liyakat ve ehliyet anlayışı vardır. "Yeni YÖK" artık günlük rutin işlerden ziyade üst düzey planlama ve projelere, yükseköğretim politikalarına yönelmektedir. Bu olumlu tablodan da cesaret alarak inşallah önümüzdeki günlerde yine "kalite" odaklı, yine "cesaretli" ve yine "kararlı" yeni adımlar atacağız. Sıra dışı ve zor şartlar altında bu sınavı gerçekleştiren ÖSYM’nin bütün yetkililerine teşekkür ederim. Öğrencilerimiz için sonuçların hayırlı olmasını diliyorum.”