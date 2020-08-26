YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı - YKS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? YKS tercih sonuç ekranı
YKS tercih sonuçları için ÖSYM resmi sayfası ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den yazılı açıklama geldi. Aygün, 26 Ağustos tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımında '6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS tercih sonuçları açıklanmıştır. ' ifadelerine yer verdi. Peki, YKS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte henüz yerleştirme sonuçlarını öğrenmemiş olanlar için YKS tercih sonuç ekranı...
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ÖSYM'den YKS sonuçları için son dakika açıklaması geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de, sosyal medya hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. YKS tercih sonuçları AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden erişime açıldı. ÖSYM Başkanı Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek. İşte ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) ile YKS yerleştirme sonucu ekranı
HALİS AYGÜN YKS SONUÇ AÇIKLAMASINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS tercih sonuçları açıklanmıştır.
Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=7014 sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.
Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.
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Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS tercih sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilir. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizlere başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır."
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda da YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.
Buna göre adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 arasında gerçekleştirilebilecek. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.
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838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı
YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.
Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.
YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.
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MERKEZİ YERLEŞTİRME PROGRAMI NASIL YAPILACAK?
Merkezi yerleştirme işleminde bir programa kesin kayıt hakkı kazananların belirlenmesinde aynı programı tercih etmiş adaylar arasından, tercihi hangi sırada olursa olsun yerleştirmede kullanılan yerleştirme puanı ve varsa ek puan toplamı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Eğer adayların yerleştirme puanları eşitse, ilgili TYT/SAY/SÖZ/EA/DİL sınav puanı büyük olana öncelik verilecek.
Eşitlik sürdüğü takdirde söz konusu yükseköğretim programını daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde OBP’si yüksek olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecek.
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Saraç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarıyla ilgili verilere dayalı analiz ve değerlendirmeler sonucunda bir rapor hazırladıklarını duyurdu. Başkan Saraç, raporda Yeni YÖK olarak ilk kez 2018 yılında uygulamaya başlattıkları YKS’nin kurgusundaki sağlamlık ve rasyonel kontenjan planlamasının bu yılki yerleştirme sonuçlarında olumlu sonuçlar ürettiğini belirtti. YÖK Başkanı, şu ifadeleri paylaştı:“Bu yıl da geçen yıl gibi, Devlet, Vakıf, KKTC üniversitelerimizde, lisans, önlisans, örgün, açıköğretim programlarımızda, bütün başlıklarda ve kategorilerde “doluluk oranları” önemli kabul edilecek bir düzeyde artmıştır. 2020 YKS Yerleştirme sonuçları kamuoyu önünde daha önce beyan ettiğimiz hedeflere tam olarak uygunluk göstermektedir. Bizleri gururlandıran bu başarının arkasında veriye dayalı bilimsel zeminde sürdürülen büyük bir gayret, tecrübe, liyakat ve ehliyet anlayışı vardır. "Yeni YÖK" artık günlük rutin işlerden ziyade üst düzey planlama ve projelere, yükseköğretim politikalarına yönelmektedir. Bu olumlu tablodan da cesaret alarak inşallah önümüzdeki günlerde yine "kalite" odaklı, yine "cesaretli" ve yine "kararlı" yeni adımlar atacağız. Sıra dışı ve zor şartlar altında bu sınavı gerçekleştiren ÖSYM’nin bütün yetkililerine teşekkür ederim. Öğrencilerimiz için sonuçların hayırlı olmasını diliyorum.”
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YÖK AÇIKLADI: DOLULUK ORANI YÜZDE 95’E YAKLAŞTI
"Devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, KKTC’deki üniversitelerde, ayrıca lisans, önlisans, örgün ve açıköğretim programlarında doluluk oranları arttı. Üniversitelerde doluluk oranı yüde 95’e yaklaştı. Bu sene olağanüstü şartlarda sınava giren öğrencilerimiz üzerindeki gerginliği azaltmaya yönelik olarak sınav süresini uzatmamızın sonuçlarının olumlu olduğunu düşünüyoruz. 'Sosyal adalet ve fırsat eşitliğini sağlayan', başarıyı önceleyen, sözel ve sayısal okuryazarlığı sorgulayan, ezberciliği değil muhakeme ve analiz kabiliyetini öne çıkaran YKS'nin kurgusundaki sağlamlık popülizmden uzak rasyonel planlama ile olumlu sonuç üretmeye devam ediyor. YÖK olarak yaptığımız planlamaların başarılı sonuçlar ürettiğini büyük bir memnuniyetle ifade etmek isteriz. Bu başarılı sonucun arkasında veriye dayalı bilimsel zeminde sürdürülen büyük bir gayret ve uzun soluklu çalışma kadar tecrübe birikiminin, liyakat ve ehliyet anlayışının da payı vardır. YÖK artık, başlatmış olduğu yetki devirleri süreci ile günlük rutin işlerden ziyade üst düzey planlama ve projelere, yükseköğretim politikalarına yönelerek, enerjisini bu istikamette harcıyor. Bu olumlu tablodan cesaret alarak YÖK olarak önümüzdeki günlerde kalite ve liyakat odaklı önemli yeni adımlar atacağız."
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2020-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler