ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı! YKS 2021 (üniversite) yerleştirme sonuçları sayfası

YKS tercih sonuçları için beklenen açıklama bugün geldi. YKS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı ve sonuçlar erişime açıldı. Milyonlarca adayın heyecanla beklediği YKS yerleştirme sonuçları ile 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri tercih eden adaylar yerleştikleri üniversiteleri görüntüleyebilecekler. Adaylar, YKS yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 31 Ağustos 2021 tarihinde saat 08.00'den itibaren sorgulayabiliyorlar. İşte 2021 ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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YKS tercih sonuçları açıklandı. Üniversite tercih sonuçları, 5-20 Ağustos tarihleri aralığında işlemlerini tamamlayanlar tarafından yoğun ilgi görüyordu. Konu ile ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ‘5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.’ dedi. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
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YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
2021 YKS tercih sonuçları açıklandı. Konu ile ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ‘5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.’ dedi.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 4 -8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
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EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
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Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.
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ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.