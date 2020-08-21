YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS YKS üniversite tercih sonuçları ekranı
YKS tercih sonuçları, değerlendirme işleminin tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. 24 tercih hakkını gerçekleştiren öğrenciler, sıralamalarına en uygun bölümleri sıralayarak yerleşmeyi bekleyecek. ÖSYM YKS tercih sonuçları bilgisine göre yerleşemeyen öğrenciler ise ek tercih dönemini bekleyecek. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, yüz binlerce öğrencinin hayatı için büyük öneme sahip olan o konu hakkında detaylı bilgiler
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YKS tercih sonuçları için artık nefesler tutuldu. 14 Ağustos Cuma günü sona eren YKS üniversite tercih işlemlerinin ardından pek çok aday, YKS tercih sonuçları için yapılacak olan açıklamalara kilitlendi. Peki, YDT, AYT ve TYT oturumlarından aldıkları puanlarla tercih işlemini tamamlayan adaylar için YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o bilgiler
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesini yapmasının ardından ay sonuna kadar erişime açılacak. Üniversite kayıtlarının 31 Ağustos'ta başlayacağı göz önünde bulundurulursa, YKS tercih sonuçlarının en geç 28 Ağustos tarihine kadar açıklanması öngörülebilir..
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.
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YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu.
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YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Merkezî yerleştirme işleminde bir programa kesin kayıt hakkı kazananların belirlenmesinde aynı programı tercih etmiş adaylar arasından, tercihi hangi sırada olursa olsun yerleştirmede kullanılan yerleştirme puanı ve varsa ek puan toplamı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Eğer adayların yerleştirme puanları eşitse, ilgili TYT/SAY/SÖZ/EA/DİL sınav puanı büyük olana öncelik verilecek.
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Eşitlik sürdüğü takdirde söz konusu yükseköğretim programını daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde OBP’si yüksek olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecek.