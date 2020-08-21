YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS YKS üniversite tercih sonuçları ekranı

YKS tercih sonuçları için artık nefesler tutuldu. 14 Ağustos Cuma günü sona eren YKS üniversite tercih işlemlerinin ardından pek çok aday, YKS tercih sonuçları için yapılacak olan açıklamalara kilitlendi. Peki, YDT, AYT ve TYT oturumlarından aldıkları puanlarla tercih işlemini tamamlayan adaylar için YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o bilgiler



YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS tercih sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesini yapmasının ardından ay sonuna kadar erişime açılacak. Üniversite kayıtlarının 31 Ağustos'ta başlayacağı göz önünde bulundurulursa, YKS tercih sonuçlarının en geç 28 Ağustos tarihine kadar açıklanması öngörülebilir..