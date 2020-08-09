YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YÖK Atlas YKS tercih robotu ekranı!

Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki modüller güncellenerek, 2020-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı. YÖK Atlas programına, 2020-YKS sonrasında tercih yapacaklar için faydalı olacağı düşünülen "Üniversitelerimiz" adlı yeni bir modül daha eklendi.



Kontenjan, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detayları Meslek Atlas modülündeYÖK Atlas'taki "Meslek Atlası" ile "Tercih Listesi" modülleri sayesinde adaylar, daha detaylı bilgilere ulaşacak.



Adaylar, Meslek Atlası modülünde, ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan devlet, vakıf, KKTC ve yabancı üniversitelerde yer alan lisans ve önlisans programları ile ilgili meslek bazında kontenjan, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detaylarına ulaşabilecek.



YÖK Atlas'ı kullanan üniversite adayları tarafından talep edilen Tercih Listesi modülü, 2019 tercih dönemi öncesinde YÖK tarafından yapılan çalışmalarla sisteme dahil edilmişti.



YÖK Atlas kullanıcıları, üyelik adımı sonrasında 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan programlardan en fazla 50'sini "tercih listelerine" ekleyebilecek ve böylece YÖK Atlas'ı tekrar kullanmak üzere sisteme tekrar girdiklerinde aynı liste üzerinden işlemlerine devam edebilecek.



Adaylar, önlisans/lisans seviyesindeki diğer tüm meslekler ile ilgili benzer tablolara "http://yokatlas.yok.gov.tr" adresindeki Meslek Atlası modülünden ulaşabilecek.