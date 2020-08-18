YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ÖSYM açıklamasıyla bekleniyor
YKS tercih sonuçları tercihlerin tamamlanmasının ardından gündeme geldi. ÖSYM son dakika açıklamasıyla YKS yerleştirme sonuçlarını bekleyen adaylar, sonraki süreçte üniversite kayıtlarını gerçekleştirecek. Şimdi gözler YKS tercih sonuçlarında. Peki, "020 YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman hangi gün açıklanır? İşte, heyecanla beklenen 2020 YKS tercih sonuçlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler..
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YKS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. YKS tercih (yerleştirme) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Üniversite tercihleri 2020 yılında 6 Ağustos’ta başladı ve 14 Ağustos’a kadar devam etti. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzuna göre işlemlerini gerçekleştirdiler. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak olan elektronik üniversite kayıtları 29 Ağustos’ta başlayacak. İşte YKS tercih sonuçları ile ilgili detaylar…
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih belirtilmedi. Ancak üniversite kayıt tarihlerine bakarak sonuçların ağustos ayının sonuna kadar açıklanabileceği öngörülüyor. Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.
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YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? YKS 2020 ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklanma bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos’ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu. Adaylar ek yerleştirme ücretin, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59’a kadar yatırabildiler. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayıldı.