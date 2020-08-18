YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ÖSYM açıklamasıyla bekleniyor

YKS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. YKS tercih (yerleştirme) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Üniversite tercihleri 2020 yılında 6 Ağustos’ta başladı ve 14 Ağustos’a kadar devam etti. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzuna göre işlemlerini gerçekleştirdiler. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak olan elektronik üniversite kayıtları 29 Ağustos’ta başlayacak. İşte YKS tercih sonuçları ile ilgili detaylar…



YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih belirtilmedi. Ancak üniversite kayıt tarihlerine bakarak sonuçların ağustos ayının sonuna kadar açıklanabileceği öngörülüyor.

Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.