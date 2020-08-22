YKS tercih sonuçları için sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor! YKS sonuçları bugün açıklanacak mı?
Üniversite adaylarının YKS tercih sonuçları beklentisi devam ederken, gözler ÖSYM'nin resmi internet sitesine çevrildi. 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen son tercihlerin ardından pek çok öğrenci YKS tercih sonuçları için bekleyişe geçmişti. Üniversitelerin 29 Ağustos tarihinde gerçekleştireceği online kayıt süreci başlamadan önce açıklanması beklenen YKS tercih sonuçları için sosyal medyada da gündem oluştu. Pek çok üniversite adayı, YKS üniversite sınavı sonuçları için ÖSYM etiketini kullanarak paylaşımlar gerçekleştirdi. Peki, ÖSYM YKS sonuçları açıklamasını ne zaman yapacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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YKS tercih sonuçları üniversite adayları ve ebeveynlerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. ÖSYM hafta sonu sonuç açıklaması yapar mı sorusuyla süreç hakkında çıkarım yapmak isteyen pek çok öğrenci, internet üzerinden araştırmalarını sürdürürken bazı üniversite adayları ise sosyal medya üzerinden ÖSYM etiketi ile sonuçların açıklanması talebiyle kampanya başlattı. Peki, ÖSYM, YKS sonuçları için açıklamayı ne zaman yapacak? İşte, üniversite tercih sonuçları için merak edilen bazı bilgiler
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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bilgilere göre tercih sonuçları sonrasında üniversite dijital kayıtları 29 Ağustos tarihinde başlayacak. Bu bilgiler ele alındığında ÖSYM'nin üniversite tercih sonuçları açıklamasını 24 Ağustos Pazartesi günü itibariyle yapacağı öngörülmektedir.
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YKS tercih sonuçları açıklamasının bir an önce yapılmasını isteyen binlerce üniversite öğrencisi, sosyal medya üzerinden paylaşımlar gerçekleştirdi. İşte, o paylaşımlardan bazıları;
Acılara yürüyor korkmuyorum arada bir siteyi yokluyorum Ösym'den sonuç bekliyorum #osym #tercihleracıklansın
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Geçen yıl tam 1 haftada açıklanmıştı. Lütfen sonuçlar açıklansın artık. #osym Rt yapın lütfen açıklansın YKS..
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@ygmrainx arkadaslar hazır uyanmısken gelin hep birlikte kahvaltıya gidelim bari açıklanacağı yok bunun #tercihleracıklansın #osym #ösym
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@westblood7 Ya ben zaten 2-3 okul yazdım beni erkenden açıklasanız rica etsem? millet gibi 20 okul yazmadım #osym #tercihleraçıklansın