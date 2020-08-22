YKS tercih sonuçları için sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor! YKS sonuçları bugün açıklanacak mı?

YKS tercih sonuçları üniversite adayları ve ebeveynlerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. ÖSYM hafta sonu sonuç açıklaması yapar mı sorusuyla süreç hakkında çıkarım yapmak isteyen pek çok öğrenci, internet üzerinden araştırmalarını sürdürürken bazı üniversite adayları ise sosyal medya üzerinden ÖSYM etiketi ile sonuçların açıklanması talebiyle kampanya başlattı. Peki, ÖSYM, YKS sonuçları için açıklamayı ne zaman yapacak? İşte, üniversite tercih sonuçları için merak edilen bazı bilgiler