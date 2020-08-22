YKS tercih sonuçları için resmi açıklama geldi! ÖSYM Başkanı'ndan YKS üniversite tercih sonuçları açıklaması!
YKS tercih sonuçları için sosyal medya üzerinden kampanya başlatan üniversite adayları için ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den açıklama geldi. Başkan Aygün, YKS sonuçları için çalışmaların devam ettiğini, kontrollerin sürdüğünü ifade etti. Peki, YKS üniversite tercih sonuçları için açıklama ne zaman yapılacak? İşte, üniversite adayları ve ebeveynlerinin merakla beklediği YKS tercih yerleştirme sonuçları hakkında önemli açıklamalar
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YKS tercih sonuçları için kritik viraja girildi. Üniversite adaylarının YKS tercih sonuçları beklentisi devam ederken, gözler ÖSYM'nin resmi internet sitesine çevrilmişti. Üniversitelerin 29 Ağustos tarihinde gerçekleştireceği online kayıt süreci başlamadan önce açıklanması beklenen YKS tercih sonuçları için sosyal medyada da gündem oluştu. Pek çok üniversite adayı, YKS üniversite sınavı sonuçları için ÖSYM etiketini kullanarak paylaşımlar gerçekleştirdi. Bu paylaşımların ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih sonuçları için açıklamada bulundu.YKS TERCİH SONUÇLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA
YKS tercih sonuçları üniversite adayları ve ebeveynlerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. ÖSYM hafta sonu sonuç açıklaması yapar mı sorusuyla süreç hakkında çıkarım yapmak isteyen pek çok öğrenci, internet üzerinden araştırmalarını sürdürürken bazı üniversite adayları ise sosyal medya üzerinden ÖSYM etiketi ile sonuçların açıklanması talebiyle kampanya başlattı. ÖSYM'ye yönelik paylaşımların ardından ilk açıklama, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Halis Aygün, yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi;"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. #ösym"
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklamaları sonrasında gözler sonuç açıklamasına çevrildi.
Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar;
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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bilgilere göre tercih sonuçları sonrasında üniversite dijital kayıtları 29 Ağustos tarihinde başlayacak. Bu bilgiler ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklamaları ele alındığında ÖSYM'nin üniversite tercih sonuçları açıklamasını 24 Ağustos Pazartesi günü itibariyle yapacağı öngörülmektedir.
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YKS tercih sonuçları açıklamasının bir an önce yapılmasını isteyen binlerce üniversite öğrencisi, sosyal medya üzerinden paylaşımlar gerçekleştirdi. İşte, o paylaşımlardan bazıları;
Acılara yürüyor korkmuyorum arada bir siteyi yokluyorum Ösym'den sonuç bekliyorum #osym #tercihleracıklansın
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Geçen yıl tam 1 haftada açıklanmıştı. Lütfen sonuçlar açıklansın artık. #osym Rt yapın lütfen açıklansın YKS..
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@ygmrainx arkadaslar hazır uyanmısken gelin hep birlikte kahvaltıya gidelim bari açıklanacağı yok bunun #tercihleracıklansın #osym #ösym
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@westblood7 Ya ben zaten 2-3 okul yazdım beni erkenden açıklasanız rica etsem? millet gibi 20 okul yazmadım #osym #tercihleraçıklansın
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HANGİ DURUMLARDA KAYIT YAPTIRILAMAZ
Merkezî yerleştirme işlemi ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayın kaydını yaptırabilmesi, ilgili yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşulları taşımasına bağlıdır. Adayın internet ortamında bir programı kazandığının yazılmış olması bu adaya, ilgili programın öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma hakkı vermez.
Yükseköğretim programlarının koşulları arasında yer alan veya almadığı halde yükseköğretim kurumları tarafından programa kayıt için meslekle ilgili kanun veya yönetmeliklerde dikkate alınarak tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu istenmesi ve ilgili yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin kaydının gerekli sağlık raporunu karşılayamadığı için yapılamadığının yazılı olarak beyan edilmesi üzerine, sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama, güvenlik ve/veya arşiv soruşturmasının olumsuzluğu ile intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrencilerin durumlarıÖSYM Başkanlığınca aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir.