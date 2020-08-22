YKS tercih sonuçları için resmi açıklama geldi! ÖSYM Başkanı'ndan YKS üniversite tercih sonuçları açıklaması!

YKS tercih sonuçları için kritik viraja girildi. Üniversite adaylarının YKS tercih sonuçları beklentisi devam ederken, gözler ÖSYM'nin resmi internet sitesine çevrilmişti. Üniversitelerin 29 Ağustos tarihinde gerçekleştireceği online kayıt süreci başlamadan önce açıklanması beklenen YKS tercih sonuçları için sosyal medyada da gündem oluştu. Pek çok üniversite adayı, YKS üniversite sınavı sonuçları için ÖSYM etiketini kullanarak paylaşımlar gerçekleştirdi. Bu paylaşımların ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih sonuçları için açıklamada bulundu.YKS TERCİH SONUÇLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA



YKS tercih sonuçları üniversite adayları ve ebeveynlerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. ÖSYM hafta sonu sonuç açıklaması yapar mı sorusuyla süreç hakkında çıkarım yapmak isteyen pek çok öğrenci, internet üzerinden araştırmalarını sürdürürken bazı üniversite adayları ise sosyal medya üzerinden ÖSYM etiketi ile sonuçların açıklanması talebiyle kampanya başlattı. ÖSYM'ye yönelik paylaşımların ardından ilk açıklama, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Halis Aygün, yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi;"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. #ösym"