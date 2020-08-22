YKS tercih sonuçları için kritik tarih! ÖSYM'den açıklama geldi! YKS üniversite tercih sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanır mı?

YKS tercih sonuçları üniversite yerleştirme işlemleri için ÖSYM üzerinden müracaatta bulunan kişilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. YKS tercih sonuçları, 29 Ağustos tarihinde dijital üniversite kayıtları başlamadan önce öğrencilerin erişimine açılacak. Yapmış oldukları 24 tercihten birisine yerleşmeyi amaçlayacak olan üniversite adayları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılacak açıklamaya kilitlendi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, en geç 28 Ağustos tarihine kadar açıklanması beklenen YKS tercih sonuçları hakkında detaylı bilgiler



YKS TERCİH SONUÇLARI PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK MI?



YKS tercih sonuçları için açıklama, üniversite kayıtlarının 29 Ağustos tarihinde başlaması dolayısıyla 28 Ağustos tarihine kadar bekleniyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 22 Ağustos Cumartesi günü YKS tercih sonuçları için yeni bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından pek çok aday, sonuçların daha erken bir tarihte açıklanacağını öne sürdü. Herhangi bir aksilik olmadığı taktirde sonuçları 24-25 Ağustos tarihinde açıklaması bekleniyor.



İşte, Halis Aygün'ün o açıklamaları;