YKS tercih sonuçları için kritik tarih! ÖSYM'den açıklama geldi! YKS üniversite tercih sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanır mı?
YKS tercih sonuçları üniversite adayları tarafından yakından takip edilirken, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den önemli bir açıklama geldi. Twitter üzerinden açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, üniversite tercih sonuçları için çalışmaların devam ettiğini, değerlendirmenin sona ermesinin ardından erişime açılacağını söyledi. Peki, ÖSYM YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS tercih sonuçları açıklamasının beklendiği tarih bilgisi
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YKS tercih sonuçları üniversite yerleştirme işlemleri için ÖSYM üzerinden müracaatta bulunan kişilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. YKS tercih sonuçları, 29 Ağustos tarihinde dijital üniversite kayıtları başlamadan önce öğrencilerin erişimine açılacak. Yapmış oldukları 24 tercihten birisine yerleşmeyi amaçlayacak olan üniversite adayları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılacak açıklamaya kilitlendi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, en geç 28 Ağustos tarihine kadar açıklanması beklenen YKS tercih sonuçları hakkında detaylı bilgiler
YKS TERCİH SONUÇLARI PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK MI?
YKS tercih sonuçları için açıklama, üniversite kayıtlarının 29 Ağustos tarihinde başlaması dolayısıyla 28 Ağustos tarihine kadar bekleniyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 22 Ağustos Cumartesi günü YKS tercih sonuçları için yeni bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından pek çok aday, sonuçların daha erken bir tarihte açıklanacağını öne sürdü. Herhangi bir aksilik olmadığı taktirde sonuçları 24-25 Ağustos tarihinde açıklaması bekleniyor.
İşte, Halis Aygün'ün o açıklamaları;
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün YKS tercih sonuçları için açıklama yaptı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. #ösym
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.
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YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu.
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YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Merkezî yerleştirme işleminde bir programa kesin kayıt hakkı kazananların belirlenmesinde aynı programı tercih etmiş adaylar arasından, tercihi hangi sırada olursa olsun yerleştirmede kullanılan yerleştirme puanı ve varsa ek puan toplamı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Eğer adayların yerleştirme puanları eşitse, ilgili TYT/SAY/SÖZ/EA/DİL sınav puanı büyük olana öncelik verilecek.
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Eşitlik sürdüğü takdirde söz konusu yükseköğretim programını daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde OBP’si yüksek olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecek.
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KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyetbelgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangiokul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okuladı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
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c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
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e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
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YKS SONRASI KYK BAŞVURULARI ALINACAK
Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başlayacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak. Adaylar kayıtlara az bir zaman kala burs başvuru tarihlerini öğrenmek istiyorlar. Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam etmişti.