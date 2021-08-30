YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS 2021 (üniversite) tercih sonuçları Twitter’da gündem oldu
YKS tercih sonuçlarındaki son durum yakından takip ediliyor. YKS 2021 tercihlerini 5 Ağustos ve 20 Ağustos tarihleri aralığında tamamlayan öğrenciler heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün açıklamaları öğrencileri daha da heyecanlandırdı. Başkan Aygün, YKS tercih sonuçları için 30 Ağustos haftasına işaret etti. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte konu ile ilgili açıklamalar ve sonuçları bekleyenlerin twitter paylaşımları
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YKS tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Henüz sonuçlar açıklanmadı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında, ‘Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız.’ Dedi. YKS tercih sonuçlarını bekleyenler Twitter’da ‘#ÖSYMAÇIKLA’ başlıklı bir TT oluşturdular.
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YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında, ‘Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız.’ Dedi.
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TWİTTER’DA GÜNDEM OLDU
Bekle dedi gitti ben beklemedim o da gelmedi #ÖSYMAÇIKLA
Bugün de açıklanmayacağını düşündüğüm halde yine burdayım #ÖSYMAÇIKLA
Açıklanmaz bugün #ÖSYMAÇIKLA
Hadi be kirve ya yap güzelliğini bu sabah
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ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.