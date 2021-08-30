YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS 2021 (üniversite) tercih sonuçları Twitter’da gündem oldu

YKS tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Henüz sonuçlar açıklanmadı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında, ‘Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız.’ Dedi. YKS tercih sonuçlarını bekleyenler Twitter’da ‘#ÖSYMAÇIKLA’ başlıklı bir TT oluşturdular.