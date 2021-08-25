YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS 2021 tercih sonuçlarında son durum

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Her yıl ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen YKS’de süreç devam ediyor. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tercihlerini tamamladılar. Üniversite kayıtları ise YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından elektronik ortamda 31 Ağustos’ta başlayacak. Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos’ta erişime açılmıştı.