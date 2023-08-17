×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

YKS TERCİH SONUÇLARI BİLGİSİ 2023 sonuc.osym.gov.tr | YKS yerleştirme sonuçları T.C. kimlik no ve aday şifresiyle sorgulama ekranı… ÖSYM tarafından son dakika üniversite yerleştirme sonuçları erişime açıldı mı?

Güncelleme Tarihi:

#YKS Tercih Sonuçları Açıklandı Mı#YKS Yerleştirme Sonucu 2023#ÖSYM
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 09:20

YKS tercih sonuçları 2023 için son dakika sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşım bekleniyor. YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasının üzerinden 9 gün geçerken adaylar yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. YKS tercih sonuçları duyurusu ilk olarak ÖSYM’nin resmi sosyal medya hesabından duyurulacak. Yayımlanan metinde ise sonuç sorgulama adresi yer alacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle beraber YKS tercih sonucu ekranına erişim sağlayabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, üniversite yerleştirme sonuçlarını sorgulamak için öğrencilere iki farklı alternatif yol sunuyor. Sistemde yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi için tercih sonuçları hem mobil uygulama hem de adayların telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazlarının tarayıcılarından sorgulanabiliyor. “YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak” sorusu yerini “YKS tercih sonuçları açıklandı mı” sorusuna bıraktı. Tercihlerin açıklanmasına saatler kala adaylar sık sık sayfalarını kontrol ediyor. Üniversite yerleştirme sonuçları basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. İnternet üzerinden açıklanacak sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Peki YKS tercih sonuçları son dakika erişime açıldı mı? İşte, İşte, T.C. kimlik no ve aday şifresi ile YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı

1/7YKS TERCİH SONUÇLARI BİLGİSİ 2023 sonuc.osym.gov.tr | YKS yerleştirme sonuçları T.C. kimlik no ve aday şifresiyle sorgulama ekranı… ÖSYM tarafından son dakika üniversite yerleştirme sonuçları erişime açıldı mı



YKS yerleştirme sonuçları için nefesler tutuldu. Milyonlarca öğrencinin üniversite eğitimi alacağı kurumun belirleneceği tercih sonuçları için adaylar artık saat sayıyor. Sabahın ilk saatlerinde ise adaylar ilk olarak sonuc.osmy.gov.tr adresine giriş yapıyor. YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Hayallerindeki ön lisans ve lisans bölümlerine tercih listelerinde yer veren adaylar, YKS tercih sonuçlarına odaklandı. Adaylar internet bağlantısının bulunduğu her cihazdan YKS tercih sonucuna erişim sağlayabilecek. YKS tercih sonuçları gibi ÖSYM tarafından merkezi düzenlenen sınavların sınavların sonuçlarına ve yerleştirme işlemlerine ilgi yoğun oluyor. Bu sebeple öğrenciler sistemde anlık olarak bazı yavaşlamalar vb. sorunlarla karşılaşabiliyor. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra bu hatalar ile karşılaşan adaylara telefonların mobil marketlerinden ÖSYM’nin resmi uygulamasını indirmesi tavsiye ediliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra sonuç ekranında “ Bir yükseköğretim programına yerleştirilemediniz” sonucuyla karşılaşan adaylar, kayıt hakkı kazanamayacak. Üniversite kazanan adaylar için ise kazanılan üniversitenin kodu, adı, tercih sırası, puan türü, kayıt tarihi, kayıt adresi gibi bilgiler yer alacak. Peki YKS tercih sonucu belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? YKS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı? İşte, YKS tercih ve yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

2/72023 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI

2023 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yükseköğretim Kurumları sınavları bu yıl 17-18 Haziran tarihinde rekor bir katılım yüzdesiyle Türkiye genelinde düzenlendi. Sınav sonuçları 20 Temmuz’da adayların erişimine açılırken tercih maratonu ise 9 Ağustos’ta tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra YKS tercih sonuçları internet üzerinden erişime açılacak.

2023-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif hale gelecektir)

EN SON HABERLER

3/7YKS TERCİH SONUÇLARI BİLGİSİ 2023 sonuc.osym.gov.tr | YKS yerleştirme sonuçları T.C. kimlik no ve aday şifresiyle sorgulama ekranı… ÖSYM tarafından son dakika üniversite yerleştirme sonuçları erişime açıldı mı

Geçtiğimiz yıl tercih sonuçları, tercih işlemleri sona erdikten 10 (on) gün sonra erişime açılmıştı. 2023 YKS yerleştirme sonuçlarının bu yıl en geç cuma gününe kadar (18 Ağustos) açıklanması bekleniyor. ÖSYM sonuç sisteminde yoğunluk oluşmaması için yerleştirme sonuçlarını sabah erken saatlerde veya gece geç saatlerde erişime açıyor.

YKS tercih sonuçları 2023 duyurusu son dakika geldiğinde tüm detaylar haberimize eklenecektir. YKS tercih sonuçları 17 Ağustos saat 07.45 itibarıyla henüz erişime açılmadı.

 

4/7YKS TERCİH SONUCU 2023 SORGULAMA EKRANI

YKS TERCİH SONUCU 2023 SORGULAMA EKRANI

YKS tercih sonuçları, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden paylaşılacak. YKS tercih sonuçları resmi internet sayfasına yüklendikten sonra ÖSYM’nin sosyal medya hesabından sonuçların açıklandığı duyurusu yayınlanacak ve sorgulama bağlantısı duyuruda yer alacak.

YKS tercih sonucu ekranına giriş yaptıktan sonra adaylar, T.C. kimlik numarası ve ardından aday şifresini yazdıktan sonra “Gönder” ifadesine tıklayarak sonuçları görüntüleyebilecek.
Ancak heyecanlanan bazı adaylar şifrelerini unuttuğundan bu durumda adayların tekrar şifre edinmeleri gerekmektedir. YKS tercih sonuçları aday şifresi olmadan sorgulanmamaktadır.

Ancak YKS tercih sonuçlarının daha hızlı sorgulanma yöntemi bulunmaktadır. Lise mezunu adaylar telefonlarının mobil marketlerine giriş yaparak ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemini telefonlarına kurarak şifre ile zaman kaybetmeden sonuç ekranına ulaşabilir.

 

EN SON HABERLER

5/7ŞİFRESİNİ UNUTAN ADAYLAR DİKKAT

ŞİFRESİNİ UNUTAN ADAYLAR DİKKAT

ÖSYM şifresini unutan adaylar e-Devlet giriş seçeneği ile beraber sisteme giriş yapabiliyor. Ancak e-Devlet şifresi edinmeyen veya hatırlamayan adaylar ösym.gov.tr adreisnden sırasıyla Aday İşlemleri, Şifremi Unuttum, Kimlik No Kontrol, Kimlik Bilgisi Kontrol ve Güvenlik Sorusu Kontrol aşamalarını geçerek yeni şifre edinebilir.

6/7“BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA YERLEŞTİRİLEMEDİNİZ” NE DEMEK

“BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA YERLEŞTİRİLEMEDİNİZ” NE DEMEK?

YKS tercih sonuçları sorgulama işlemi yapıldıktan sonra bu ifade ile karşılaşan adaylar bunun ne anlama geldiğini merak ediyor. Bu ifade ile karşılaşan adaylar tercih sonuçları doğrultusunda herhangi bir üniversite kazanmamış oluyor. Ancak bu adaylar ek tercih sürecinde tekrar yerleştirme için müracaat edebiliyor. Sorunlarını çözemeyen adaylar ise 444 67 96 numarasını çevirerek ÖSYM Çağrı Merkezi’nden gerekli bilgileri edinebilir.

EN SON HABERLER

7/7ÜNİVERSİTE ADI, BÖLÜM VE TERCİH SIRASI YER ALACAK

ÜNİVERSİTE ADI, BÖLÜM VE TERCİH SIRASI YER ALACAK

YKS tercih sonuçlarında herhangi bir üniversite kazanan adaylar sonuç ekranında yerleştirildikleri üniversitenin kodu, adı, puanı, yerleşme puanı, kayıt tarihi ve kayıt adresi yer alacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#YKS Tercih Sonuçları Açıklandı Mı#YKS Yerleştirme Sonucu 2023#ÖSYM

EN SON HABERLER