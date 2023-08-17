YKS TERCİH SONUCU 2023 SORGULAMA EKRANI
YKS tercih sonuçları, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden paylaşılacak. YKS tercih sonuçları resmi internet sayfasına yüklendikten sonra ÖSYM’nin sosyal medya hesabından sonuçların açıklandığı duyurusu yayınlanacak ve sorgulama bağlantısı duyuruda yer alacak.
YKS tercih sonucu ekranına giriş yaptıktan sonra adaylar, T.C. kimlik numarası ve ardından aday şifresini yazdıktan sonra “Gönder” ifadesine tıklayarak sonuçları görüntüleyebilecek.
Ancak heyecanlanan bazı adaylar şifrelerini unuttuğundan bu durumda adayların tekrar şifre edinmeleri gerekmektedir. YKS tercih sonuçları aday şifresi olmadan sorgulanmamaktadır.
Ancak YKS tercih sonuçlarının daha hızlı sorgulanma yöntemi bulunmaktadır. Lise mezunu adaylar telefonlarının mobil marketlerine giriş yaparak ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemini telefonlarına kurarak şifre ile zaman kaybetmeden sonuç ekranına ulaşabilir.