



YKS yerleştirme sonuçları için nefesler tutuldu. Milyonlarca öğrencinin üniversite eğitimi alacağı kurumun belirleneceği tercih sonuçları için adaylar artık saat sayıyor. Sabahın ilk saatlerinde ise adaylar ilk olarak sonuc.osmy.gov.tr adresine giriş yapıyor. YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Hayallerindeki ön lisans ve lisans bölümlerine tercih listelerinde yer veren adaylar, YKS tercih sonuçlarına odaklandı. Adaylar internet bağlantısının bulunduğu her cihazdan YKS tercih sonucuna erişim sağlayabilecek. YKS tercih sonuçları gibi ÖSYM tarafından merkezi düzenlenen sınavların sınavların sonuçlarına ve yerleştirme işlemlerine ilgi yoğun oluyor. Bu sebeple öğrenciler sistemde anlık olarak bazı yavaşlamalar vb. sorunlarla karşılaşabiliyor. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra bu hatalar ile karşılaşan adaylara telefonların mobil marketlerinden ÖSYM’nin resmi uygulamasını indirmesi tavsiye ediliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra sonuç ekranında “ Bir yükseköğretim programına yerleştirilemediniz” sonucuyla karşılaşan adaylar, kayıt hakkı kazanamayacak. Üniversite kazanan adaylar için ise kazanılan üniversitenin kodu, adı, tercih sırası, puan türü, kayıt tarihi, kayıt adresi gibi bilgiler yer alacak. Peki YKS tercih sonucu belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? YKS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı? İşte, YKS tercih ve yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı