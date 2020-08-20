YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanır? Gözler YKS tercih (yerleştirme) sonuçlarına çevrildi
YKS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. Haziran ayında TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturum şeklinde düzenlenen YKS'de tercih süreci devam ediyor. Sonuçların açıklanmasının ardından 6 Ağustos'ta başlayan tercihler 14 Ağustos'ta sona erdi. Adaylar YKS tercih kılavuzuna göre işlemlerini tamamladılar. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar
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1
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YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Haziran ayında sınava giren adaylar sonuçlar açıklandıktan sonra heyecanla tercihlerini yaptılar. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtları için ÖSYM tarih verdi. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.
2
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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih belirtilmedi. Ancak üniversite kayıt tarihlerine bakarak sonuçların ağustos ayının sonuna kadar açıklanabileceği öngörülüyor. Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.
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YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? YKS 2020 ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklanma bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos’ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu.
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Adaylar ek yerleştirme ücretin, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59’a kadar yatırabildiler. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayıldı.