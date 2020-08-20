YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanır? Gözler YKS tercih (yerleştirme) sonuçlarına çevrildi

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Haziran ayında sınava giren adaylar sonuçlar açıklandıktan sonra heyecanla tercihlerini yaptılar. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtları için ÖSYM tarih verdi. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.