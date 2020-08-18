YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? Gözler YKS (üniversite) tercih sonuçlarında!
YKS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında yapıldı. İşlemler 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzuna göre işlemlerini tamamladılar. Şimdi gözler sonuçlar ile ilgili yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Sonuçlar açıklandıktan sonra yapılacak olan üniversite kayıtları 29 Ağustos tarihinde başlayacak.
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YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyır. Haziran ayında üniversite sınavına giren adaylar tercih işlemlerini 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında tamamladı. Şimdi gözler YKS tercih sonuçlarında. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başlayacak. Adaylar kayıtlarını tamamladıktan sonra ise boş kontenjanlar belirlenecek ve ek tercihler başlayacak. Üniversite kayıtları ağustos ayının sonunda başlayacak. İşte detaylar...
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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih belirtilmedi. Ancak üniversite kayıt tarihlerine bakarak sonuçların ağustos ayının sonuna kadar açıklanabileceği öngörülüyor. Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.
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YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? YKS 2020 ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklanma bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos’ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu.
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Adaylar ek yerleştirme ücretin, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59’a kadar yatırabildiler. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayıldı.