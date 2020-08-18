YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? Gözler YKS (üniversite) tercih sonuçlarında!

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklanma bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos’ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu.