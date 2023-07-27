YKS TERCİH ROBOTU 2023: YÖK Atlas lisans ve ön lisans tercih motoru... Üniversite taban puanları ve sıralama bilgileri tablosu

Üniversite tercih robotu YKS tercih dönemi öncesi gündeme geldi. 2023 YKS tercih robotu, Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal puanları ile hangi üniversiteye yerleşebileceklerini merak eden binlerce öğrencinin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. YKS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih etmek isteyen öğrenciler, YÖK’ün yayımladığı tercih robotu için araştırmalarına başladı. Peki, YKS tercih robotu nasıl kullanılır? Hangi bölüm kaç puanla alıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler