YKS tercih kılavuzu: YKS 2020 (üniversite) tercihleri ne zamana kadar yapılacak?
YKS tercihleri 6 Ağustos’ta başladı. Haziran ayında üniversite sınavına giren adaylar tercih işlemlerini, YKS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre yapıyorlar. Üniversite tercihlerinde başarı sıralaması ve taban puanlar dikkate alınıyor. Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirliyorlar. Peki YKS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte yanıtı ve YKS tercih kılavuzu…
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YKS tercih kılavuzu, geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar bu kılavuza göre YKS tercihlerini yapıyorlar. 6 Ağustos’ta başlayan işlemler 14 Ağustos’a kadar devam edecek. Tercihlerin ardından YKS tercih sonuçları için heyecan başlayacak. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabiliyorlar. İşte YKS tercih kılavuzu….
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR? YKS tercihleri 6 Ağustos'ta başladı. Adaylar işlemlerini 14 Ağustos tarihine kadar yapabilecekler.
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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.
Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir. Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
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Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir.