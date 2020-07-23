YKS tercih kılavuzu yayımlandı! YKS 2020 tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS tercihleri her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde alınıyor. Haziran ayında uygulanan üniversite sınavı sonuçlarının başlamasının ardından tercihler başlayacak. ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile ilgili açıklama yaptı ve ön bilgi verme amaçlı kılavuzu erişime açıldı. Tercih tarihlerinde yeniden bir kılavuz yayımlanacak. Peki YKS 2020 tercihleri ne zaman yapılacak?



YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.