YKS tercih kılavuzu yayımlandı! YKS 2020 tercihleri ne zaman yapılacak?
YKS tercih kılavuzu ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. YKS sonuçlarına az bir zaman kala tercih tarihleri de belli oldu. Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacak. Adaylar yayımlanan tercih kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre işlemlerini gerçekleştirilecek. YKS tercih kılavuzu ön bilgi verme amaçlı erişime açıldı. İşte detaylar..
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YKS tercihleri her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde alınıyor. Haziran ayında uygulanan üniversite sınavı sonuçlarının başlamasının ardından tercihler başlayacak. ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile ilgili açıklama yaptı ve ön bilgi verme amaçlı kılavuzu erişime açıldı. Tercih tarihlerinde yeniden bir kılavuz yayımlanacak. Peki YKS 2020 tercihleri ne zaman yapılacak?
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.
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YKS TERCİH KILAVUZU ÖN BİLGİ VERME AMAÇLI YAYINDA
Kurum tarafından yapılan açıklamada '2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.' denildi.