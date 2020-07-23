MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYKS tercih kılavuzu yayımlandı! YKS 2020 tercihleri ne zaman yapılacak?
GeriGündem YKS tercih kılavuzu yayımlandı! YKS 2020 tercihleri ne zaman yapılacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 14:20,

YKS tercih kılavuzu yayımlandı! YKS 2020 tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS tercih kılavuzu ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. YKS sonuçlarına az bir zaman kala tercih tarihleri de belli oldu. Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacak. Adaylar yayımlanan tercih kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre işlemlerini gerçekleştirilecek. YKS tercih kılavuzu ön bilgi verme amaçlı erişime açıldı. İşte detaylar..

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

YKS tercihleri her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde alınıyor. Haziran ayında uygulanan üniversite sınavı sonuçlarının başlamasının ardından tercihler başlayacak. ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile ilgili açıklama yaptı ve ön bilgi verme amaçlı kılavuzu erişime açıldı. Tercih tarihlerinde yeniden bir kılavuz yayımlanacak. Peki YKS 2020 tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.
Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.

2YKS TERCİH KILAVUZU ÖN BİLGİ VERME AMAÇLI YAYINDA
Abone Olgoogle-news

YKS TERCİH KILAVUZU ÖN BİLGİ VERME AMAÇLI YAYINDA

Kurum tarafından yapılan açıklamada '2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.' denildi.

ÖN BİLGİ VERME AMAÇLI KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi