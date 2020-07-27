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Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 11:26,

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı- YKS kontenjanları kılavuzla paylaşıldı

YKS tercih tarihleri ve kontenjanlar için geçtiğimiz günlerde yazılı bir duyuru paylaşılmıştı. 2020-Yükseköğretim (YKS) Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 'nu paylaşan ÖSYM, tercih tarihlerini de açıkladı. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklar. İşte YKS kontenjanları kılavuzu...

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YKS sonuçları açıklanmadan önce ÖSYM’den ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'dan tercihler hakkında bilgilendirme gelmişti. Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi. Adaylar, belirlenen tarih aralıkları içerisinde LGS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

2ÖSYM Başkanı Aygünden YKS açıklaması
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ÖSYM Başkanı Aygün'den 'YKS' açıklaması

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

3Kontenjan klavuzu yayımlandı
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Kontenjan klavuzu yayımlandı

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek. ÖN BİLGİ VERME AMAÇLI KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." denildi.

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