YKS 2020 ön bilgi tercih kılavuzu yayımlandı! YKS tercih kılavuzu ile ilgili ÖSYM'den açıklama
YKS tercih kılavuzu ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. 27 Haziran ve 28 Haziran'da düzenlenen YKS'de sonuçlar için geri sayım başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih heyecanı başlayacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika açıklamasında YKS tercihlerinin 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından ön bilgi verme amaçlı kılavuz yayımlandı. İşte YKS tercih kılavuzu ile ilgili bilgiler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
YKS tercih kılavuzunun ne zaman açıklanacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. YKS tercihleri ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında tercihlerin alınacağı tarih duyuruldu. Ayrıca ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında, ‘2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız.' dedi. Bu açıklamanın ardından ön bilgi verme amaçlı kılavuz yayımlandı. Tercih tarihlerinde yeniden bir kılavuz yayımlanacak.
YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK? ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ‘2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır.’ dedi. Bu açıklamanın ardından ön bilgi verme amaçlı kılavuz yayımlandı.
Kurum tarafından yapılan açıklamada '2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.' denildi.
2
Abone Ol
SINAV SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM
YKS sonuçları 28 Temmuz’da erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.