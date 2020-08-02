YKS tercih kılavuzu 2020 yayımlandı! YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS tercih kılavuzu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Haziran ayında üniversite sınavına giren adayların sınav sonuçları temmuz ayında açıklandı. Adaylar heyecanla tercih tarihlerini beklemeye başladılar. Bu tercihlerin sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri başlayacak. YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. İşte YKS tercih kılavuzu..



YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.