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Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 09:39,

YKS tercih kılavuzu 2020 yayımlandı! YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS tercihleri için geri sayım başladı. YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Üniversite sınavına giren adaylar tercih işlemlerini yaparken bu kılavuzdan faydalanacaklar. Kılavuzda tercihlerin nasıl yapılacağı, sürece dair detaylar ve üniversite taban puanları gibi bilgiler aktarılıyor. YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Peki ne zaman bitecek? İşte YKS tercih tarihleri ve kılavuzu

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YKS tercih kılavuzu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Haziran ayında üniversite sınavına giren adayların sınav sonuçları temmuz ayında açıklandı. Adaylar heyecanla tercih tarihlerini beklemeye başladılar. Bu tercihlerin sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri başlayacak. YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. İşte YKS tercih kılavuzu..

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

2YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
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YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanan. Kılavuzla beraber üniversite taban ve tavan puanları da belli oldu.
Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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