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YKS (TYT, AYT, YDT) TABAN PUANLARI 2023 || YKS sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri neler? İşte 2 ve 4 yıllık lisans ile ön lisans meslekleri ve taban puanları

Güncelleme Tarihi:

#YKS TABAN PUANLARI#YKS (TYT AYT YDT) Puanları#YKS 2023 Başarı Sıralamaları Ve Kontenjan Bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 15:51

YKS sayısal, sözel ve eşit ağırlık taban puanları, 2023 üniversite sınavıyla beraber adayların odaklandığı konulardan oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci ve üçüncü oturumlarıyla beraber 2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans bölüm meslekleri de merak konusu oldu. Üniversite sınavı kapsamında YKS sınavı AYT-TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda tamamlanacak. Bu yıl YKS'ye 2 milyon 573 bin 156 aday başvuruda bulundu. Adaylar sınav sonuçları belli olduktan sonra elde ettikleri puana göre hedefledikleri üniversiteye ve bölüme girmek için tercihlerini yapacak. YKS taban puanları ve başarı sıralaması 2022 bilgileri de bu aşamada önem arz edecek. Peki YKS sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri neler? 2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans meslekleri hangileri? İşte ayrıntılar...

1/7YKS (TYT, AYT, YDT) TABAN PUANLARI 2023 || YKS sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri neler İşte 2 ve 4 yıllık lisans ile ön lisans meslekleri ve taban puanları

ÖSYM YKS (TYT, AYT, YDT) taban puanları ve meslekleri, 17-18 Haziran'da düzenlenen üniversite sınavıyla gündeme geldi. ÖSYM takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da erişime açılacak. Sonuç açıklamasından sonra ise tercihler başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları yer alacak. Sınavın ardından adaylar YSK soru ve cevap anahtarının yayınlandıktan sonra cevaplarını kontrol ederek tahmini puanlarını hesaplayacak. İşte 2023 YKS taban puanları ve üniversite başarı sıralaması...

2/7YKS SAYISAL, EŞİT AĞIRLIK, SÖZEL TABAN PUANLARI 2023

YKS SAYISAL, EŞİT AĞIRLIK, SÖZEL TABAN PUANLARI 2023

YKS taban puanları ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ile belli olacak. Bu yılın puanları ve bölümlerin başarı sıralaması bilgisi henüz paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz yıla ait 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban ile tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları görüntülenebiliyor.

3/7YKS (TYT, AYT, YDT) TABAN PUANLARI 2023 || YKS sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri neler İşte 2 ve 4 yıllık lisans ile ön lisans meslekleri ve taban puanları

YKS 2022 TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

4/7YKS (TYT, AYT, YDT) TABAN PUANLARI 2023 || YKS sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri neler İşte 2 ve 4 yıllık lisans ile ön lisans meslekleri ve taban puanları
5/7YKS (TYT, AYT, YDT) TABAN PUANLARI 2023 || YKS sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri neler İşte 2 ve 4 yıllık lisans ile ön lisans meslekleri ve taban puanları
6/7YKS (TYT, AYT, YDT) TABAN PUANLARI 2023 || YKS sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri neler İşte 2 ve 4 yıllık lisans ile ön lisans meslekleri ve taban puanları
7/7YKS (TYT, AYT, YDT) TABAN PUANLARI 2023 || YKS sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri neler İşte 2 ve 4 yıllık lisans ile ön lisans meslekleri ve taban puanları
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