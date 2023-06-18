YKS SAYISAL, EŞİT AĞIRLIK, SÖZEL TABAN PUANLARI 2023

YKS taban puanları ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ile belli olacak. Bu yılın puanları ve bölümlerin başarı sıralaması bilgisi henüz paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz yıla ait 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban ile tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları görüntülenebiliyor.