ÖSYM YKS (TYT, AYT, YDT) taban puanları ve meslekleri, 17-18 Haziran'da düzenlenen üniversite sınavıyla gündeme geldi. ÖSYM takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da erişime açılacak. Sonuç açıklamasından sonra ise tercihler başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları yer alacak. Sınavın ardından adaylar YSK soru ve cevap anahtarının yayınlandıktan sonra cevaplarını kontrol ederek tahmini puanlarını hesaplayacak. İşte 2023 YKS taban puanları ve üniversite başarı sıralaması...