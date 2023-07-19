



Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, ve kontenjanları YKS sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kala merak konusu oldu. YÖK 2023 yılında boş olan kontenjanları ÖSYM’ye bildirecek ve kontenjanlar hazırlanan kılavuzda yer alacak. 2023 yılında alım yapılacak boş kontenjanların toplam sayısı belli oldu. Ön lisans 2 yıllık bölümler için toplam 388 bin kontenjan ayrılırken bu yıl özel üniversiteler toplam kontenjanın %21’ini oluşturacak. Açıktan üniversite eğitimlerini sürdürmek isteyenler için ise 1 milyondan fazla kontenjan öğrencileri bekleyecek. Adaylar AYT, TYT ve YDT puanlarıyla Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültelerini tercih edebilecek. Öğrenciler ÖSYM tarafından belirlenecek tercih takvimine göre hareket edecek. İlk tercihte yerleşemeyen adaylara ikinci tercih hakkı sunulacak. İkinci tercihlerde boş kalan kontenjanlar ayrı şekilde yine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyurulacak. Peki 2023 YKS taban puanları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Üniversite taban puanları için son gelişmeler…