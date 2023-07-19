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YKS TABAN PUANLARI 2023 VE BAŞARI SIRALAMASI TABLOSU | 2 yıllık (ön lisans) ve 4 yıllık (lisans) üniversite en küçük ve en yüksek puanlar açıklandı mı? 2023 YKS kontenjanları duyuruldu mu?

Güncelleme Tarihi:

#YKS Taban Puanları#YKS Başarı Sıralaması#Üniversite Taban Puanları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 08:23

YKS taban puanları 2023 ve başarı sıralamaları, tercih listesinde yer verecekleri üniversiteleri belirlemekte zorlanan öğrencilere yol gösterecek. Üniversite eğitimi almak istedikleri şehir ve fakültülerin son yıl kaç puanla alım yaptığı merak eden öğrenciler tavan ve taban puanlarını gündemlerine aldı. YKS sınav sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü erişime açılacak. Üniversitelerin sayısal ve sözel puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre değişkenlik gösteriyor. Verdikleri emeklerin karşılığını almak isteyen adaylar ise üniversitelerin en düşük (taban) alım yaptığı puanlara göre hareket edecek. Mühendislik bölümleri, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, BESYO, İletişim Fakültesi, Açıköğretim Fakülteleri öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında yer alıyor. 2023 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 4 yıllık lisans bölümleri için toplam 465 bin kontenjan ayrıldı. Peki YKS taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? 2023 Üniversite kontenjanları belli oldu mu? İşte, YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında son durum…

1/4YKS TABAN PUANLARI 2023 VE BAŞARI SIRALAMASI TABLOSU | 2 yıllık (ön lisans) ve 4 yıllık (lisans) üniversite en küçük ve en yüksek puanlar açıklandı mı 2023 YKS kontenjanları duyuruldu mu



Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, ve kontenjanları YKS sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kala merak konusu oldu. YÖK 2023 yılında boş olan kontenjanları ÖSYM’ye bildirecek ve kontenjanlar hazırlanan kılavuzda yer alacak. 2023 yılında alım yapılacak boş kontenjanların toplam sayısı belli oldu. Ön lisans 2 yıllık bölümler için toplam 388 bin kontenjan ayrılırken bu yıl özel üniversiteler toplam kontenjanın %21’ini oluşturacak. Açıktan üniversite eğitimlerini sürdürmek isteyenler için ise 1 milyondan fazla kontenjan öğrencileri bekleyecek. Adaylar AYT, TYT ve YDT puanlarıyla Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültelerini tercih edebilecek. Öğrenciler ÖSYM tarafından belirlenecek tercih takvimine göre hareket edecek. İlk tercihte yerleşemeyen adaylara ikinci tercih hakkı sunulacak. İkinci tercihlerde boş kalan kontenjanlar ayrı şekilde yine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyurulacak. Peki 2023 YKS taban puanları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Üniversite taban puanları için son gelişmeler…

2/4YKS 2023 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI AÇIKLANDI MI

YKS 2023 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI AÇIKLANDI MI?

 2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor.

ÖSYM tarafından açıklanacak kılavuzda 2022 yılına ilişkin sayısal veriler yer alacak. Adaylar geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirme işlemlerinde kullanılan puanları baz alarak tercihlerini şekillendirecek. Geçtiğimiz yılın taban puanlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

 

3/4ÖSYM YKS KILAVUZUNDA NELER YER ALACAK

ÖSYM YKS KILAVUZUNDA NELER YER ALACAK?

ÖSYM tarafından açıklanacak YKS tercih kılavuzunda adayların tercih takvimi yer alacak. Ayrıca 2022 yılına ilişkin üniversitelerin alım yaptığı puanlar yer alacak.

Öğrenciler tercih ekranında Program kodu, Fakülte/Yüksekokul adı, program adı, puan türü, genel kontenjan, en küçük puan, en yüksek puan gibi kriterlere dikkate ederek tercihlerini şekillendirecek.

Henüz yeni tercih takvimi belli olmadı. Geçtiğimiz yıl sınav sonuçları 18 Temmuz’da erişime açılmış tercihler ise 27 Temmuz’da başlamıştı.

4/4YKS SINAV SONUÇLARI DUYURUSU BEKLENİYOR

YKS SINAV SONUÇLARI DUYURUSU BEKLENİYOR

YKS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz 17-18 Haziran’da düzenlenen AYT, TYT ve YDT sınav sonuçlarını açıklamadı.

YKS sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM’nin sosyal medya hesabından duyuru yapılacak ve Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sonuçlar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek.

 Yayınlanan takvime göre sonuçlar 20 Temmuz Perşembe günü duyurulacak.

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#YKS Taban Puanları#YKS Başarı Sıralaması#Üniversite Taban Puanları