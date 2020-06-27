YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? YKS soruları ve cevap anahtarı için gözler ÖSYM'de...
YKS sorular ve cevaplarının yayınlanacağı tarihe yönelik araştırmalar şimdiden başladı. 2 milyon 437 bin 119 adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde adaylara toplamda 120 soru sorulacak. Peki, YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? İşte 2020 ÖSYM YKS takviminde yer alan bilgiler…
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1
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Üç oturumda tamamlanacak olan YKS’nin ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleştirilecek. 2020-YKS'de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklar, 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek. YKS’nin son oturumu ise 28 Haziran’da yapılacak. Sınav sonrasında alacakları puana dair bir öngörüde bulunmak isteyen adaylar, sorular ve cevaplara bakarak doğrularını ve yanlışlarını görmek isteyecekler. YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır, tarih belli mi?
2
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YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
ÖSYM'nin sınav takviminde olan bilgilere 28 Temmuz 2020 tarihinde sınav sonuçları erişime açılacak. YKS sınav soruları ve cevap anahtarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz net bir bilgi verilmedi. Daha önceki yıllar baz alındığında; TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait soruların sınav tamamlandıktan sonra 1 hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.
3
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AYT SORU SAYISI
YKS'nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.
AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
4
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YDT SORU SAYISI
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.