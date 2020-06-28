YKS 2020 soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? Gözler YKS (TYT, AYT) soruları ve cevap anahtarında!

YKS soruları ve cevapları, üniversite sınavının düzenlenmesinin ardından her yıl ÖSYM tarafından yayımlanıyor. Üç oturum şeklinde düzenlenen sınavın ilk oturumu olan TYT 27 Haziran'da 188 sınav merkezinde yapıldı. Sınavın ikinci oturumu olan AYT bugün saat 10:15'te başladı. Son oturum olan YDT ise 15:45'te başlayacak. Peki YKS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS sorularının ne zaman yayımlanacağı duyuruldu. İşte detaylar..



YKS SORULARI VE CEVAPLARI SAAT KAÇTA YAYIMLANACAK?



YKS soruları ve cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS (TYT, AYT) soruları ve cevap anahtarı ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması heyecanla bekleniliyor. Üniversite sınavı bu yıl 27 Haziran ve 28 Haziran’da yapılıyor. Sınavın ilk oturumu olan TYT’ye giren adaylar sonuç açıklanma tarihinden önce tahmini puanlarını, TYT sorularına ve cevaplarına bakarak yapmak istiyorlar. 28 Haziran’da ise sınavın son iki oturumu yapılıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı duyuruldu.