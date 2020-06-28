YKS 2020 soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? Gözler YKS (TYT, AYT) soruları ve cevap anahtarında!
YKS soruları, TYT-AYT-YDT sınavlarına giren ve sınav sonrası netlerini hesaplamak isteyen adayların erişimine açılacak. 13.15'te sona erecek olan AYT oturumunun ardından, 17.45'te tamamlanması beklenen YDT oturumu ile birlikte YKS 2020 soruları ve cevap anahtarı yayımlanma sürecinin önünde bir engel bulunmayacak. Sınavın 17.45'te tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM resmi internet sitesine çevrilecek. Peki, YKS kapsamında girilen TYT, AYT, YDT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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YKS soruları ve cevapları, üniversite sınavının düzenlenmesinin ardından her yıl ÖSYM tarafından yayımlanıyor. Üç oturum şeklinde düzenlenen sınavın ilk oturumu olan TYT 27 Haziran'da 188 sınav merkezinde yapıldı. Sınavın ikinci oturumu olan AYT bugün saat 10:15'te başladı. Son oturum olan YDT ise 15:45'te başlayacak. Peki YKS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS sorularının ne zaman yayımlanacağı duyuruldu. İşte detaylar..
YKS SORULARI VE CEVAPLARI SAAT KAÇTA YAYIMLANACAK?
YKS soruları ve cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS (TYT, AYT) soruları ve cevap anahtarı ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması heyecanla bekleniliyor. Üniversite sınavı bu yıl 27 Haziran ve 28 Haziran’da yapılıyor. Sınavın ilk oturumu olan TYT’ye giren adaylar sonuç açıklanma tarihinden önce tahmini puanlarını, TYT sorularına ve cevaplarına bakarak yapmak istiyorlar. 28 Haziran’da ise sınavın son iki oturumu yapılıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı duyuruldu.
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YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS soruları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. ÖSYM tarafından 27 Haziran’da yapılan açıklamada, ‘Yarın YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır.’ denildi. YKS’nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek.
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YKS SONUÇLARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU
YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
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YKS BARAJ PUANLARI KAÇ OLACAK?
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir.