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Haber Giriş: 26 Haziran 2020 - 11:28,

YKS soruları 2020 hangi konulardan sorulacak? ÖSYM YKS ( TYT, AYT, YDT) çıkmış soruları ve cevapları

YKS soruları ve cevapları, sınavın yapılmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanıyor. Üniversite sınavı 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran’da yapılacak. Sınava girecek olan adaylar YKS sorularının nasıl olacağını öğrenmek istiyorlar. 2020-YKS’de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklar, 12.sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak. İşte TYT, AYT ve YDT soruları ile ilgili bilgiler…

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YKS soruları ve cevap anahtarı araştırılan konular arasında yerini aldı. YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran’da yapılacak. Sınav üç oturum şeklinde düzenlenecek. Buna göre YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. YKS'de üniversite adayları, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12'nci sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak. İşte YKS çıkmış soruları, cevapları ve bu yıl sorulacak sorular ile ilgili detaylar…

YKS ÇIKMIŞ SORULARI VE CEVAPLARI

YKS soruları ve cevapları her yıl ÖSYM tarafından yayımlanıyor. Aşağıdaki link üzerinden geçen yılki sorulara ve cevaplara ulaşabilirsiniz.

YKS 2019 SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2YKS SORULARI NASIL OLACAK
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YKS SORULARI NASIL OLACAK?

2020-YKS’de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklar, 12.sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak.
Buna göre YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek.
TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.
AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

3YKS SORULARI HANGİ SORULARDAN OLACAK
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YKS SORULARI HANGİ SORULARDAN OLACAK?

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ikinci dönem işlenen konulardan soru gelmeyeceğini açıklamıştı. Bakanlık, okullara yazı göndererek birinci dönem işlenen konular hakkında bilgi istedi. YKS'de üniversite adayları, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12'nci sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.
Buna göre 12’nci sınıf müfredatından sorumlu olunacak konular şöyle:
Türk dili ve edebiyatı: Edebiyat ile düşünce akımları, felsefe arasında ilişki gibi konularla birlikte, ‘Hikaye’ ve ‘Şiir’ ünitelerinde işlenen konular. Dilbilgisi çalışmaları, öğrencilerin temel eğitimden edindikleri bilgilerden hareketle ünitelerdeki ilgili metinler üzerinden yapılacak. Konu anlatımına girilmeyecek. Gerekirse konulara yönelik kısa açıklamalar yapılabilecek. Öğrenciler tüm dilbilgisi konularından sorumlu tutulacaklar.
Matematik: Üstel Fonksiyon, Logaritma Fonksiyonu, Üstsel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler İle Gerçek Sayı Dizileri, konularından; Geometride ise, Toplam-Fark ve İki Kat Açı, Trigonometrik Denklemler, Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler konularından soru gelebilir. 12’nci temel matematik düzeyinde Denklem ve Eşitsizlikler, Üslü ve Köklü İfadeler, Bilinçli Tüketici Aritmetiği konularından sorumlu olunacak.
Fizik: Düzgün Çembersel Hareket, Dönerek Öteleme Hareketi, Açısal Momentum, Kütle Çekim Kuvveti, Kepler Kanunları, Basit Harmonik Hareket, Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı konularından sorular gelebilir.
Kimya: Redoks tepkimeleri, elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramları gibi konuların yer aldığı Kimya ve Elektirik ile anorganik ve organik bileşikler, kovalent bağlı kimyasal türler gibi konuların yer aldığı Karbon Kimyasına Giriş ünitelerinden sorular sorulabilir.
Biyoloji: Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi, Genetik Şifre ve Protein Sentezi, Canlılık ve Enerji, Fotosentez, Kemosentez, Hücresel Solunum konuları sınavda çıkabilecekler arasında.
İnkılap tarihi ve Atatürkçülük: Mustafa Kemal’in okuduğu okullar, öğretmenlerinin onun yetişmesine etkileri gibi konuların yer aldığı 20’nci Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Ve Dünya; Kuvayı Milliye hareketi, Büyük Millet Meclisi’nin açılışı gibi konuların yer aldığı Milli Mücadele; Atatürk ilkelerinin anlatıldığı Atatürkçülük ve Türk İnkılabı ünitelerinden sorular gelebilir.
Coğrafya: Adaylar, iklim elemanlarına ait kavramlar, coğrafyanın ilişkili olduğu disiplinler gibi konuların anlatıldığı Doğal Sistemler; Yerleşim yerleri seçimleri, toplu ve dağınık yerleşmeler gibi konuların anlatıldığı Beşeri Sistemler; dünyadaki bölgeler, harita gibi konuların yer aldığı Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler; İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimleri gibi konuların yer aldığı Çevre ve Toplum ünitelerinden sorumlu olacaklar.
Din kültürü ve ahlak bilgisi: İslam ve Bilim ünitesinden ‘Din-Bilim İlişkisi’, ‘İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi’, ‘İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları’, ‘Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar’, ‘Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler’ konuları; Anadolu’da İslam ünitesinden, ‘Türklerin Müslüman Olmaları’, ‘Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler’, ‘Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet’ konularından soru gelebilir.
Felsefe grubu: Felsefe dersinde 11’inci sınıf konularına yer verildi. Diğerlerinde ise şöyle: Mantıkta, Mantığa Giriş, Klasik Mantık; Sosyolojide, Sosyolojiye Giriş, Birey ve Toplum, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme ve Gelişme; Psikolojide, Psikoloji Bilimini Tanıyalım, Psikolojinin Temel Süreçleri konuları sorumlu olunanlar arasında yer aldı.

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