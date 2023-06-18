YKS SINAV VE SORU YORUMLARI || 2023 AYT YDT soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? İşte Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi soru yorumları...

YKS sınavı AYT ve YDT soru yorumları sınavla beraber öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. 2023 Üniversite sınavı YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) bugün tamamlanacak. 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu AYT'de toplam 160 soru için 180 dakika verilecek. YDT’ye girenlerin ise 80 soru için 120 dakikaları olacak. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanan söz konusu sınav sonrası AYT ve YDT sınavı nasıldı ve AYT YDT sınav yorumları ne yönde soruları, sınavın ardından adaylar tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. Üniversite adayların testlerin zor mu yoksa kolay mı olduğu konusunda görüşleri sosyal medya üzerinden takip edebilecek. Peki AYT YDT soru yorumları nasıl? AYT ve YDT oturumları soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte konu hakkında ayrıntılar...