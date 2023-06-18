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YKS SINAV VE SORU YORUMLARI || 2023 AYT YDT soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? İşte Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi soru yorumları...

Güncelleme Tarihi:

#YKS #AYT YDT Soru Yorumları#YKS AYT YDT Zor Muydu Kolay Mıydı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 11:41

YKS soru yorumları öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci ve üçüncü oturumu bugün tamamlanıyor. 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15’de, 338 bin 14 kişinin başvurduğu YDT ise saat 15.45’te başlayacak. AYT’ye girenlerin toplam 160 soru için 180 dakikaları, YDT’ye girenlerin ise 80 soru için 120 dakikaları olacak. Öğrenciler sınav yorumlarını, uzmanların açıklamalarından ve diğer adayların açıklamalarından takip edecek. 17 Haziran günü gerçekleştirilen YKS TYT oturumunda sınav yorumları arasında Eyfel Kulesi sorusu dikkat çekti. Ayrıca Türkçe'de paragrafların uzun olduğu ifade edildi. Peki YKS sınavı AYT ve YDT zor muydu kolay mıydı? İşte ayrıntılar...

1/4YKS SINAV VE SORU YORUMLARI || 2023 AYT YDT soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı İşte Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi soru yorumları...

YKS sınavı AYT ve YDT soru yorumları sınavla beraber öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. 2023 Üniversite sınavı YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) bugün tamamlanacak. 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu AYT'de toplam 160 soru için 180 dakika verilecek. YDT’ye girenlerin ise 80 soru için 120 dakikaları olacak. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanan söz konusu sınav sonrası AYT ve YDT sınavı nasıldı ve AYT YDT sınav yorumları ne yönde soruları, sınavın ardından adaylar tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. Üniversite adayların testlerin zor mu yoksa kolay mı olduğu konusunda görüşleri sosyal medya üzerinden takip edebilecek. Peki AYT YDT soru yorumları nasıl? AYT ve YDT oturumları soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte konu hakkında ayrıntılar...

2/4YKS AYT VE YDT SORU YORUMLARI 2023

YKS AYT VE YDT SORU YORUMLARI 2023

Üniversite sınavı kapsamında AYT VE YDT oturumları bugün düzenleniyor. Oturumların tamamlanmasıyla soru yorumlarıyla ilgili detaylara haberimizde yer vereceğiz. Diğer taraftan bugünkü sınava giren öğrenciler duygu ve düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

Şule Yılmaz: İlk kez sınava giriyorum ve oldukça heyecanlıyım. Dünkü sınav orta derece zordu. İyi bir puan alırsam tercih yapacağım.

Abdurrahman Öztürk: Ekonomi ya da gıda uzmanlığı okumak istiyorum. Biraz heyecan ve gerginlik var. Bu sefer dünkü sınavdan daha da zor olacağını düşünüyorum.

Fikriye İsmailoğlu: Sınav için bir yıldır hazırlanıyorum. Kurslara gittim. Bu sebeple bugün oldukça heyecanlıyım yerimde duramıyorum. Dün de heyecan sebebiyle sınav biraz zor geçti. Bugün daha iyi geçmesini bekliyorum. Sosyoloji okumak istiyorum.

3/4YKS SINAV VE SORU YORUMLARI || 2023 AYT YDT soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı İşte Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi soru yorumları...

Melda Bal: AYT’ye sayısaldan gireceğim. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni kazanmak için buradayım. Soruların çok kolay olmasını istemiyorum çünkü ayırt edici ve eleyici olmalı. Emeklerimizin karşılığını almak için soruların zorluğunu orta seviye bekliyorum. Dün TYT’de Türkçenin kafa karıştırıcı olması bugün sınavın zor olacağına işaret diye düşünüyorum. Heyecanlı değilim kahvaltımı yaptım erkenden çıkıp geldim çünkü her sene geç kalanları gördükçe kendimi riske atmak istemedim ve 8’e doğru geldim.

Ege Demir: Dün sınavım güzel geçti. Sözelde uzun sorulardan ziyade edebi metinler olması bence zorlayıcı kısımdı. Buna bakarak bugün de zor sorular bekliyorum. Bugün sayısaldan gireceğim ama eşit ağırlık bölümlerini de işaretleyeceğim. YDT’ye de katılacağım çünkü makine mühendisliği olmazsa dil okumak istiyorum. Heyecanın dün daha fazlaydı. Sağlamcı biri olduğum için geldiğimizde sınava 2 saatten fazla vardı.

4/4YKS SINAV VE SORU YORUMLARI || 2023 AYT YDT soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı İşte Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi soru yorumları...

İrem Çakan: Dün TYT güzel geçti. Benim ikinci senem ve geçen seneye kıyasla daha zor bir sınavdı. Dün zor soruların gelmesi bugünün kolay olacağına işaret ediyor bence. Kapıların açılmasıyla birlikte içeri girmeyip babamla vakit geçirmeyi tercih ettim. Yarım saat kala içeri girip ortama daha da alışmak istiyorum. Stresi azaltmak için erken geldim bugün daha rahat olmayı bekliyordum. Umarım psikolojiyi kazanabilirim.

Furkan Duran: TYT çok farklı ve karışık geldi. Türkçe gerçekten oldukça zorladı. Matematikte daha fazla soru çözebilirdim ama Türkçe sebebiyle sürem yetmedi. Bugün daha iyi geçmesini umut ediyorum. Bir de sınav stresi de eklenince sorular oldukça zorlaşıyor. Bugün çözmeye matematikten başlayacağım.

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