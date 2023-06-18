YKS SINAV VE SORU YORUMLARI || 2023 AYT YDT soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? İşte Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi soru yorumları...

Melda Bal: AYT’ye sayısaldan gireceğim. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni kazanmak için buradayım. Soruların çok kolay olmasını istemiyorum çünkü ayırt edici ve eleyici olmalı. Emeklerimizin karşılığını almak için soruların zorluğunu orta seviye bekliyorum. Dün TYT’de Türkçenin kafa karıştırıcı olması bugün sınavın zor olacağına işaret diye düşünüyorum. Heyecanlı değilim kahvaltımı yaptım erkenden çıkıp geldim çünkü her sene geç kalanları gördükçe kendimi riske atmak istemedim ve 8’e doğru geldim.



Ege Demir: Dün sınavım güzel geçti. Sözelde uzun sorulardan ziyade edebi metinler olması bence zorlayıcı kısımdı. Buna bakarak bugün de zor sorular bekliyorum. Bugün sayısaldan gireceğim ama eşit ağırlık bölümlerini de işaretleyeceğim. YDT’ye de katılacağım çünkü makine mühendisliği olmazsa dil okumak istiyorum. Heyecanın dün daha fazlaydı. Sağlamcı biri olduğum için geldiğimizde sınava 2 saatten fazla vardı.