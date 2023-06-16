YKS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak 2023? | ÖSYM TYT, AYT ve YDT cevap anahtarı kitapçığı hangi gün açıklanır? İşte takvim bilgisi

YKS (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak sorusu, son gelişmeler ile adaylar tarafından takip ediliyor. 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen, YKS maratonu pazar günü sona erecek. TYT’deki Türkçe ya da temel matematik testinin en az birinden 0.5 ve üzeri; AYT’de ya da YDT’deki testlerden herhangi birinden de 0.5 ve üzeri ham puan almak yeterli olacak. Sınav sonrası ÖSYM yayınladığı duyuru ile YKS cevap anahtarı kitapçığını "osym.gov.tr" internet adresinden adayların erişimine açılacak. Peki, YKS soru ve cevap anahtarı kitapçıkları ne zaman yayınlanır? İşte, detaylar.