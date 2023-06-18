YKS (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak sorusu, son gelişmeler ile adaylar tarafından takip ediliyor. 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen, YKS maratonu pazar günü sona erecek. TYT’deki Türkçe ya da temel matematik testinin en az birinden 0.5 ve üzeri; AYT’de ya da YDT’deki testlerden herhangi birinden de 0.5 ve üzeri ham puan almak yeterli olacak. Sınav sonrası ÖSYM yayınladığı duyuru ile YKS cevap anahtarı kitapçığını "osym.gov.tr" internet adresinden adayların erişimine açılacak. AYT’ye girenlerin toplam 160 soru için 180 dakikaları, YDT’ye girenlerin ise 80 soru için 120 dakikaları olacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan üniversite adayları, YKS soruları ve cevaplarını ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden görüntüleyebilecekler. Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve İngilizce (Yabancı Dil) soruları ve cevapları ÖSYM.gov.tr üzerinden öğrenilecek. Peki YKS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak 2023? ÖSYM TYT, AYT ve YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı hangi gün açıklanır? İşte YKS soruları ve cevapları 2023 detayları... Peki, YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır? İşte, YKS soru ve cevapları 2023 hakkında detaylar...