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Haber Giriş: 28 Haziran 2020 - 18:36,

YKS sonuçları son durum: YKS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS soruları ve cevap anahtarı için ÖSYM açıklaması bekleniyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. Şimdi YKS soruları cevapları ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklaması araştırılıyor. YKS her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde üç oturum şeklinde düzenleniyor. TYT 27 Haziran'da, AYT 28 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınavın son oturumu olan YDT sona erdi. Sınava giren adaylar heyecanla tahmini puanlarını hesaplamak istiyorlar. ÖSYM tarafından YKS sorularının ve cevaplarının açıklanacağı tarih ile ilgili duyuru yayımlandı. Peki YKS 2020 soru ve cevapları açıklandı mı? Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? AYT, TYT cevap anahtarı ve detaylar..

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YKS soruları ve cevapları araştırılan konular arasında yerini aldı. YKS soruları ve cevapları gerçekleştirilen oturumların ardından yoğun ilgi görüyor. Sınavın ilk oturumunun ardından sıra AYT ve YDT'ye geldi. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada soruların ve cevapların açıklanacağı tarih duyuruldu.

YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YKS soru ve cevaplarının saat 18:00'dan sonra açıklanması bekleniyor..YKS 2020 soruları sınavın ilk oturumu TYT'nin 27 Haziran'da gerçekleşmesinin ardından gündeme geldi. 27 Haziran saat 10.15'te başlayıp 160 dakika süren TYT'nin ardından bugün AYT ve YDT yapılıyor. ÖSYM tarafından YKS soruları ve cevapları ile ilgili açıklama yapıldı. 27 Haziran'da yapılaan açıklamada ÖSYM, "Yarın YKS’nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

2AYT SORU SAYISI
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AYT SORU SAYISI

YKS'nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

3YDT SORU SAYISI
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YDT SORU SAYISI

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

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Sınav sonrasında bazı adaylar Türkçe sorularının uzun olduğunu, bazıları ise matematikte zorlandıklarını söyleseler de genel görüş soruların kolay olduğu doğrultusundaydı. Peki eğitim uzmanları ne diyor. TYT'de sorulan 120 soruyu inceleyen eğitim uzmanlarının değerlendirmeleri şöyle:

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2020 TYT, ÖSYM formatına ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Sınav kapsamının, yapılan MEB kazanım sadeleştirme açıklamasına uygun hazırlandığı görüldü. Ayrıca 30 dakika fazla zaman verilmesi çalışan öğrenciler için avantaj yarattı. Türkçe ve tarih dersi sorularının tüm kademelerden, felsefe dersi sorularının 11'inci sınıf kademesinden, diğer derslerin ise 9 ve 10'uncu sınıf kademesinden olduğu görüldü. Matematik testinde sorular hikayeleştirilerek temel bilgi sorgulanmış; öğrencinin soruyu ilk okumada anlayıp basit matematik bilgisiyle yorumlaması ve hatasız işlem yapması istendi. Geometride ise klasik geometri yerine, geometriksel düşünmeyi ön plana çıkaran sorular yer aldı. Türkçede önceki yıllardan farklı olarak paragraf sorusu artırılmış, dil bilgisi azaltılmış. Sosyal bilimlerde tüm bölümlerden orta kolaylıkta sorular soruldu. Fen bilimleri testi soruları ise geçen yıl olduğu gibi beklenilen seviyede, temel bilgileri sorgulayacak şekilde. Tüm derslerde TYT formatı olan doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçüldü. MATEMATİK, TÜRKÇE, SOSYAL BİLİMLER SORU YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN

6YKSnin son oturumu Yabancı Dil Testi başladı
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YKS'nin son oturumu 'Yabancı Dil Testi' başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi başladı.

Üniversite adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) de bugün tamamlanmasının ardından üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) heyecanını yaşıyor.

YDT, saat 15.45'te başladı ve 120 dakika sürecek. Adaylar, YDT oturumu için saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak. Yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olan 2020-YKS adaylarına 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu.

Sınavda koronavirüs önlemleri

Bina ve okulların, sınavdan önceden detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi.

YKS'nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleriyle sınava geldi. Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra adaylardan talep edenlere sınav süresince maskelerini çıkarma imkanı tanındı. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için görevliler tarafından yönlendirildi.

Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınıyor.

YKS dolayısıyla bugün saat 18.30'a kadar 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

7AYTde sorular zor muydu, kolay mıydı Uzmanlar Hürriyete değerlendirdi
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AYT'de sorular zor muydu, kolay mıydı? Uzmanlar Hürriyet'e değerlendirdi

Dün TYT ile başlayan YKS maratonu bugün, AYT ile devam etti. Adayların 15.45'te YDT'ye girmesiyle üniversiteli olma maratonu sona erdi. Uzmanlar, bugün yapılan AYT sorularını değerlendi. İşte o değerlendirmeler:

8BİLFEN LİSELERİ BÖLÜM BAŞKANLARI
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BİLFEN LİSELERİ BÖLÜM BAŞKANLARI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

2020 AYT’de; altı anlam bilgisi, 18 edebiyat sorusuyla öğrencilerin alan yeterlilikleri sınandı. 2019 AYT’ye göre iki edebiyat sorusunun azaltılıp anlam bilgisinin arttırıldığı gözlemlendi. Sınav, öğrencinin alan bilgisine hâkimiyetini yorum gücüne bağlı olarak ölçmüştür. Türk edebiyat dönemlerinin temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgilerinin sorgulandığı sınav, 9’uncu sınıftan 12’nci sınıfın birinci dönemine kadar Milli Eğitim Bakanlığ'ının belirlediği Türk dili ve edebiyatı dersi kazanımlarını özümsemiş öğrencinin başarılı olacağı bir sınavdı.

TARİH

Sınav, çalışan öğrencinin yapabileceği nitelikte sorulardan oluşuyor. Dört yılın kazanımları sorgulandı. Sorular doğrudan tarih bilgisini sorgulamanın yanında bilgileri kullanarak yorum yapabilme gücünü de ölçüyor. TYT'de olduğu gibi kronolojik bilgi burada da sınanmış. Kısaca; alanına hâkim, düzenli çalışan öğrencilerin başarabileceği bir sınav olarak görülüyor.

COĞRAFYA

11 ve 12'nci sınıf kazanımlarını sorgulayan sınavda beş soru 11'inci sınıf kazanımından, bir soru da 12'nci sınıf kazanımından oluşuyor. AYT'den beklendiği şekilde bilgi ağırlıklı sorular geldi. TYT'de olduğu gibi bu sınavda da öğrencinin harita okuryazarlığına sahip olması sorgulandı. Coğrafya soruları da aynı tarih soruları gibi çalışan öğrencinin yapabileceği sorulardan oluşuyor.

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FELSEFE

2020 AYT SOS 2 sınavında çıkan felsefe sorularından üçü metin okuma, metinden akıl yürütme ile sonuç çıkarabilme yeteneğini sorgulayan sorulardan oluşuyor. Bir soru da filozof hakkında verilen metinden filozofun görüşünü yansıtan kavram bilgisine ulaşabilme becerisi sorgulandı. Felsefe kavramlarına aşina olan öğrenci bu soruyu çözmekte zorlanmayacak. Kavram bilgisi eksik olan öğrenci için sınavın zor olduğu söylenebilir.

PSİKOLOJİ

Psikoloji soruları, geçen yıllarda olduğu gibi metinden sonuç çıkarma biçiminde değil; metin verilmeden soruldu. Şıklarda örnek cümleler verilerek öğrencinin doğru yanıta ulaşması istendi. Konuları bilmeyen öğrencilerin zorlanacağı sorular olarak tanımlanabilir.

SOSYOLOJİ

Soruların paragraf ve kavram bilgisi sorgulandı. Soruların öğrencileri zorlamayacak düzeyde olduğu gözlemlendi.

MANTIK

Sembolik mantık ve niceleme mantığı konuları bu sene sorulmadı. Sorular, klasik mantığın sorularını içeriyor. Öğrencinin kavram bilgisi ve bilgiyi kullanabilme becerisi sorgulandı. Bir soruda verilen metinde vurgulanan kavrama ulaşabilme istenirken diğer sorular bilgiyi kullanabilme becerisini ölçmeye yönelik soruldu. Konuyu bilen öğrenciler için soruların zorluk derecesi düşük, kolay sorular olduğu söylenebilir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları temel bilgi ve kavram bilgisini sorgulamanın yanında öğrencinin yorum yeteneğini de ölçen sorulardan oluştu. Genel olarak temel din kültürü ve ahlak bilgisi kazanımlarına hâkim olan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı.

MATEMATİK

2020 AYT sınavı müfredata uygun seçici sorulardan oluşmuş. Sınavı içeren konuların azalması sebebiyle soru dağılımındaki değişiklik beklenen şekildeydi. Temel bilgilere sahip, işlem yeteneği güçlü ve dikkatli öğrencinin başarılı olabileceği bir sınav. Üç dört soru haricinde LYS’i andıran bir sınav olduğu söylenebilir.

FİZİK

2020 AYT fizik soruları 2019’da olduğu gibi kazanımlara uygun olup günlük yaşam problemleriyle ilişkilendirilerek hazırlanmış. Sınav beklediğimiz üzere öğrencilerin konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, bilgiyi güncel hayat ile özdeşleştirerek sorgulayan sorulardan oluştu. Kazanımları tam olarak özümsemeyen, soru ezberlemeye çalışan öğrenciler için sınavın zorluk derecesi bir kat daha fazla. 14 sorunun 10’u 11'inci sınıf (Bir boyutta sabit ivmeli hareket, iki boyutta sabit ivmeli hareket, Newton’un hareket yasaları, momentum, elektrik ve manyetizma) dördü 12'nci sınıf (Dairesel hareket, harmonik hareket, girişim ve açısal momentum) kazanımlarına yönelik. Seçici soruların da olduğu beklenen bir sınavla karşılaştık. Okuduğunu anlayan, kazanımlara uygun temel bilgisi olan, bilgilerini deney ve etkinliklerle pekiştiren, günlük hayattaki olay ve gözlemlerle birleştirebilen öğrenciler başarılı olacaktır.

KİMYA

Kimya soruları kazanımlara uygun olarak karşımıza çıktı. Kimya testi, orta seviyede ve temel kimya bilgisini ölçen sorulardan oluşuyor. Grafik, sayısal sorular ve öncüllü sorulara da yer verildi. Sınavda 11'inci sınıf ünitelerinden, 9 ve 12'nci sınıf ünitelerinden dört soru yer alıyor. Soru çıkması beklenen 'çözünürlük dengesi, periyodik cetvel, elektroliz' gibi konulardan soru sorulmamasına rağmen 'atomun kuantum modeli, sulu çözeltiler' gibi bazı ünitelerden iki soru çıktı.

BİYOLOJİ

2020 AYT sınavında biyoloji sorularının sekizinin 11'inci, beşinin 12'nci sınıf kazanımlarından sorgulandığı görülüyor. Soruların beklendiği gibi bilgi ağırlıklı olduğu, bazı sorularda yorumun öne çıktığı değerlendirildi. Sorular yaşam temelli hazırlanmış yani güncel yaşamla ilişkilendirilmiş. Öğrencilerimizden bilgilere göre fen bölümünün en zorlayıcı sınavı biyoloji. Özellikle DNA replikasyon mekanizması ve populasyon dağılım sorularının sınav için belirleyici olacağı düşünülüyor. Soruların tamamı biyoloji programındaki kazanımlara uygun olarak hazırlanmış.

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