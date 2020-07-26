YKS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM YKS 2020 (TYT, AYT, YDT) sonuçları için tarih verdi
YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili heyecan giderek artıyor. TYT, AYT, YDT sonuçları heyecanla bekleniliyor. Haziran ayında düzenlenen üniversite sınavının ardından sorular ve cevaplar yayımlandı. Adaylar tahmini puanlarını hesapladıktan sonra sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sonuçların ne zaman açıklanacağı duyuruldu. İşte 2020 YKS sonuç tarihi ve detaylar…
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YKS sonuçları 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Haziran ayında üç oturum şeklinde düzenlenen sınavın ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre sınav sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih heyecanı başlayacak. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Sonuç açıklanma saati ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
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SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.
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YKS TERCİHLERİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU
YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.